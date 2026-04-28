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GCOR: Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bon

40.43 USD 0.16 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GCOR за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.42, а максимальная — 40.53.

Следите за динамикой Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bon. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GCOR сегодня?

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bon (GCOR) сегодня оценивается на уровне 40.43. Инструмент торгуется в пределах 40.42 - 40.53, вчерашнее закрытие составило 40.59, а торговый объем достиг 137. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GCOR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bon?

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bon в настоящее время оценивается в 40.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.60% и USD. Отслеживайте движения GCOR на графике в реальном времени.

Как купить акции GCOR?

Вы можете купить акции Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bon (GCOR) по текущей цене 40.43. Ордера обычно размещаются около 40.43 или 40.73, тогда как 137 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GCOR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GCOR?

Инвестирование в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bon предполагает учет годового диапазона 40.38 - 42.22 и текущей цены 40.43. Многие сравнивают 0.10% и -3.60% перед размещением ордеров на 40.43 или 40.73. Изучайте ежедневные изменения цены GCOR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bon?

Самая высокая цена Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bon (GCOR) за последний год составила 42.22. Акции заметно колебались в пределах 40.38 - 42.22, сравнение с 40.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bon на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bon?

Самая низкая цена Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bon (GCOR) за год составила 40.38. Сравнение с текущими 40.43 и 40.38 - 42.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GCOR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GCOR?

В прошлом Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bon проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.59 и -3.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.42 40.53
Годовой диапазон
40.38 42.22
Предыдущее закрытие
40.59
Open
40.53
Bid
40.43
Ask
40.73
Low
40.42
High
40.53
Объем
137
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
-3.60%
Годовое изменение
-3.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%