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GCDT: Green Circle Decarbonize Technology Limited

0.45 USD 0.02 (4.65%)
Сектор: Сырье Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GCDT за сегодня изменился на 4.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.43, а максимальная — 0.46.

Следите за динамикой Green Circle Decarbonize Technology Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GCDT сегодня?

Green Circle Decarbonize Technology Limited (GCDT) сегодня оценивается на уровне 0.45. Инструмент торгуется в пределах 0.43 - 0.46, вчерашнее закрытие составило 0.43, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GCDT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Green Circle Decarbonize Technology Limited?

Green Circle Decarbonize Technology Limited в настоящее время оценивается в 0.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -89.91% и USD. Отслеживайте движения GCDT на графике в реальном времени.

Как купить акции GCDT?

Вы можете купить акции Green Circle Decarbonize Technology Limited (GCDT) по текущей цене 0.45. Ордера обычно размещаются около 0.45 или 0.75, тогда как 49 и 4.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GCDT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GCDT?

Инвестирование в Green Circle Decarbonize Technology Limited предполагает учет годового диапазона 0.33 - 5.85 и текущей цены 0.45. Многие сравнивают 15.38% и -76.32% перед размещением ордеров на 0.45 или 0.75. Изучайте ежедневные изменения цены GCDT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Green Circle Decarbonize Technology Limited?

Самая высокая цена Green Circle Decarbonize Technology Limited (GCDT) за последний год составила 5.85. Акции заметно колебались в пределах 0.33 - 5.85, сравнение с 0.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Green Circle Decarbonize Technology Limited на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Green Circle Decarbonize Technology Limited?

Самая низкая цена Green Circle Decarbonize Technology Limited (GCDT) за год составила 0.33. Сравнение с текущими 0.45 и 0.33 - 5.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GCDT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GCDT?

В прошлом Green Circle Decarbonize Technology Limited проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.43 и -89.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.43 0.46
Годовой диапазон
0.33 5.85
Предыдущее закрытие
0.43
Open
0.43
Bid
0.45
Ask
0.75
Low
0.43
High
0.46
Объем
49
Дневное изменение
4.65%
Месячное изменение
15.38%
6-месячное изменение
-76.32%
Годовое изменение
-89.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%