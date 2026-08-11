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GCDT: Green Circle Decarbonize Technology Limited
Курс GCDT за сегодня изменился на 4.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.43, а максимальная — 0.46.
Следите за динамикой Green Circle Decarbonize Technology Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GCDT сегодня?
Green Circle Decarbonize Technology Limited (GCDT) сегодня оценивается на уровне 0.45. Инструмент торгуется в пределах 0.43 - 0.46, вчерашнее закрытие составило 0.43, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GCDT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Green Circle Decarbonize Technology Limited?
Green Circle Decarbonize Technology Limited в настоящее время оценивается в 0.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -89.91% и USD. Отслеживайте движения GCDT на графике в реальном времени.
Как купить акции GCDT?
Вы можете купить акции Green Circle Decarbonize Technology Limited (GCDT) по текущей цене 0.45. Ордера обычно размещаются около 0.45 или 0.75, тогда как 49 и 4.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GCDT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GCDT?
Инвестирование в Green Circle Decarbonize Technology Limited предполагает учет годового диапазона 0.33 - 5.85 и текущей цены 0.45. Многие сравнивают 15.38% и -76.32% перед размещением ордеров на 0.45 или 0.75. Изучайте ежедневные изменения цены GCDT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Green Circle Decarbonize Technology Limited?
Самая высокая цена Green Circle Decarbonize Technology Limited (GCDT) за последний год составила 5.85. Акции заметно колебались в пределах 0.33 - 5.85, сравнение с 0.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Green Circle Decarbonize Technology Limited на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Green Circle Decarbonize Technology Limited?
Самая низкая цена Green Circle Decarbonize Technology Limited (GCDT) за год составила 0.33. Сравнение с текущими 0.45 и 0.33 - 5.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GCDT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GCDT?
В прошлом Green Circle Decarbonize Technology Limited проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.43 и -89.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.43
- Open
- 0.43
- Bid
- 0.45
- Ask
- 0.75
- Low
- 0.43
- High
- 0.46
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- 4.65%
- Месячное изменение
- 15.38%
- 6-месячное изменение
- -76.32%
- Годовое изменение
- -89.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%