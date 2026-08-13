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GCDT: Green Circle Decarbonize Technology Limited

0.42 USD 0.03 (6.67%)
版块: 基础材料 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GCDT汇率已更改-6.67%。当日，交易品种以低点0.42和高点0.45进行交易。

关注Green Circle Decarbonize Technology Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GCDT股票今天的价格是多少？

Green Circle Decarbonize Technology Limited股票今天的定价为0.42。它在0.42 - 0.45范围内交易，昨天的收盘价为0.45，交易量达到31。GCDT的实时价格图表显示了这些更新。

Green Circle Decarbonize Technology Limited股票是否支付股息？

Green Circle Decarbonize Technology Limited目前的价值为0.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-90.58%和USD。实时查看图表以跟踪GCDT走势。

如何购买GCDT股票？

您可以以0.42的当前价格购买Green Circle Decarbonize Technology Limited股票。订单通常设置在0.42或0.72附近，而31和-4.55%显示市场活动。立即关注GCDT的实时图表更新。

如何投资GCDT股票？

投资Green Circle Decarbonize Technology Limited需要考虑年度范围0.33 - 5.85和当前价格0.42。许多人在以0.42或0.72下订单之前，会比较7.69%和。实时查看GCDT价格图表，了解每日变化。

Green Circle Decarbonize Technology Limited股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Green Circle Decarbonize Technology Limited的最高价格是5.85。在0.33 - 5.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Green Circle Decarbonize Technology Limited的绩效。

Green Circle Decarbonize Technology Limited股票的最低价格是多少？

Green Circle Decarbonize Technology Limited（GCDT）的最低价格为0.33。将其与当前的0.42和0.33 - 5.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GCDT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GCDT股票是什么时候拆分的？

Green Circle Decarbonize Technology Limited历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.45和-90.58%中可见。

日范围
0.42 0.45
年范围
0.33 5.85
前一天收盘价
0.45
开盘价
0.44
卖价
0.42
买价
0.72
最低价
0.42
最高价
0.45
交易量
31
日变化
-6.67%
月变化
7.69%
6个月变化
-77.89%
年变化
-90.58%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%