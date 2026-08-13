GCDT: Green Circle Decarbonize Technology Limited
今日GCDT汇率已更改-6.67%。当日，交易品种以低点0.42和高点0.45进行交易。
关注Green Circle Decarbonize Technology Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GCDT股票今天的价格是多少？
Green Circle Decarbonize Technology Limited股票今天的定价为0.42。它在0.42 - 0.45范围内交易，昨天的收盘价为0.45，交易量达到31。GCDT的实时价格图表显示了这些更新。
Green Circle Decarbonize Technology Limited股票是否支付股息？
Green Circle Decarbonize Technology Limited目前的价值为0.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-90.58%和USD。实时查看图表以跟踪GCDT走势。
如何购买GCDT股票？
您可以以0.42的当前价格购买Green Circle Decarbonize Technology Limited股票。订单通常设置在0.42或0.72附近，而31和-4.55%显示市场活动。立即关注GCDT的实时图表更新。
如何投资GCDT股票？
投资Green Circle Decarbonize Technology Limited需要考虑年度范围0.33 - 5.85和当前价格0.42。许多人在以0.42或0.72下订单之前，会比较7.69%和。实时查看GCDT价格图表，了解每日变化。
Green Circle Decarbonize Technology Limited股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Green Circle Decarbonize Technology Limited的最高价格是5.85。在0.33 - 5.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Green Circle Decarbonize Technology Limited的绩效。
Green Circle Decarbonize Technology Limited股票的最低价格是多少？
Green Circle Decarbonize Technology Limited（GCDT）的最低价格为0.33。将其与当前的0.42和0.33 - 5.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GCDT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GCDT股票是什么时候拆分的？
Green Circle Decarbonize Technology Limited历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.45和-90.58%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.45
- 开盘价
- 0.44
- 卖价
- 0.42
- 买价
- 0.72
- 最低价
- 0.42
- 最高价
- 0.45
- 交易量
- 31
- 日变化
- -6.67%
- 月变化
- 7.69%
- 6个月变化
- -77.89%
- 年变化
- -90.58%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%