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GARY: Mango Growth ETF
Курс GARY за сегодня изменился на 1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.21, а максимальная — 27.35.
Следите за динамикой Mango Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GARY сегодня?
Mango Growth ETF (GARY) сегодня оценивается на уровне 27.29. Инструмент торгуется в пределах 27.21 - 27.35, вчерашнее закрытие составило 27.01, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GARY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Mango Growth ETF?
Mango Growth ETF в настоящее время оценивается в 27.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.10% и USD. Отслеживайте движения GARY на графике в реальном времени.
Как купить акции GARY?
Вы можете купить акции Mango Growth ETF (GARY) по текущей цене 27.29. Ордера обычно размещаются около 27.29 или 27.59, тогда как 35 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GARY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GARY?
Инвестирование в Mango Growth ETF предполагает учет годового диапазона 20.13 - 27.79 и текущей цены 27.29. Многие сравнивают 7.82% и 24.47% перед размещением ордеров на 27.29 или 27.59. Изучайте ежедневные изменения цены GARY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Mango Growth ETF?
Самая высокая цена Mango Growth ETF (GARY) за последний год составила 27.79. Акции заметно колебались в пределах 20.13 - 27.79, сравнение с 27.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Mango Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Mango Growth ETF?
Самая низкая цена Mango Growth ETF (GARY) за год составила 20.13. Сравнение с текущими 27.29 и 20.13 - 27.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GARY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GARY?
В прошлом Mango Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.01 и 35.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.01
- Open
- 27.35
- Bid
- 27.29
- Ask
- 27.59
- Low
- 27.21
- High
- 27.35
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- 1.04%
- Месячное изменение
- 7.82%
- 6-месячное изменение
- 24.47%
- Годовое изменение
- 35.10%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%