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GARY: Mango Growth ETF

27.29 USD 0.28 (1.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GARY за сегодня изменился на 1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.21, а максимальная — 27.35.

Следите за динамикой Mango Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GARY сегодня?

Mango Growth ETF (GARY) сегодня оценивается на уровне 27.29. Инструмент торгуется в пределах 27.21 - 27.35, вчерашнее закрытие составило 27.01, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GARY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Mango Growth ETF?

Mango Growth ETF в настоящее время оценивается в 27.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.10% и USD. Отслеживайте движения GARY на графике в реальном времени.

Как купить акции GARY?

Вы можете купить акции Mango Growth ETF (GARY) по текущей цене 27.29. Ордера обычно размещаются около 27.29 или 27.59, тогда как 35 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GARY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GARY?

Инвестирование в Mango Growth ETF предполагает учет годового диапазона 20.13 - 27.79 и текущей цены 27.29. Многие сравнивают 7.82% и 24.47% перед размещением ордеров на 27.29 или 27.59. Изучайте ежедневные изменения цены GARY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Mango Growth ETF?

Самая высокая цена Mango Growth ETF (GARY) за последний год составила 27.79. Акции заметно колебались в пределах 20.13 - 27.79, сравнение с 27.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Mango Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Mango Growth ETF?

Самая низкая цена Mango Growth ETF (GARY) за год составила 20.13. Сравнение с текущими 27.29 и 20.13 - 27.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GARY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GARY?

В прошлом Mango Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.01 и 35.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.21 27.35
Годовой диапазон
20.13 27.79
Предыдущее закрытие
27.01
Open
27.35
Bid
27.29
Ask
27.59
Low
27.21
High
27.35
Объем
35
Дневное изменение
1.04%
Месячное изменение
7.82%
6-месячное изменение
24.47%
Годовое изменение
35.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%