GARY: Mango Growth ETF
今日GARY汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点27.28和高点27.49进行交易。
关注Mango Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GARY股票今天的价格是多少？
Mango Growth ETF股票今天的定价为27.35。它在27.28 - 27.49范围内交易，昨天的收盘价为27.29，交易量达到17。GARY的实时价格图表显示了这些更新。
Mango Growth ETF股票是否支付股息？
Mango Growth ETF目前的价值为27.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注35.40%和USD。实时查看图表以跟踪GARY走势。
如何购买GARY股票？
您可以以27.35的当前价格购买Mango Growth ETF股票。订单通常设置在27.35或27.65附近，而17和-0.47%显示市场活动。立即关注GARY的实时图表更新。
如何投资GARY股票？
投资Mango Growth ETF需要考虑年度范围20.13 - 27.79和当前价格27.35。许多人在以27.35或27.65下订单之前，会比较8.06%和。实时查看GARY价格图表，了解每日变化。
Mango Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Mango Growth ETF的最高价格是27.79。在20.13 - 27.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Mango Growth ETF的绩效。
Mango Growth ETF股票的最低价格是多少？
Mango Growth ETF（GARY）的最低价格为20.13。将其与当前的27.35和20.13 - 27.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GARY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GARY股票是什么时候拆分的？
Mango Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.29和35.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.29
- 开盘价
- 27.48
- 卖价
- 27.35
- 买价
- 27.65
- 最低价
- 27.28
- 最高价
- 27.49
- 交易量
- 17
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 8.06%
- 6个月变化
- 24.74%
- 年变化
- 35.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%