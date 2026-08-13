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GARY: Mango Growth ETF

27.35 USD 0.06 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GARY汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点27.28和高点27.49进行交易。

关注Mango Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GARY股票今天的价格是多少？

Mango Growth ETF股票今天的定价为27.35。它在27.28 - 27.49范围内交易，昨天的收盘价为27.29，交易量达到17。GARY的实时价格图表显示了这些更新。

Mango Growth ETF股票是否支付股息？

Mango Growth ETF目前的价值为27.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注35.40%和USD。实时查看图表以跟踪GARY走势。

如何购买GARY股票？

您可以以27.35的当前价格购买Mango Growth ETF股票。订单通常设置在27.35或27.65附近，而17和-0.47%显示市场活动。立即关注GARY的实时图表更新。

如何投资GARY股票？

投资Mango Growth ETF需要考虑年度范围20.13 - 27.79和当前价格27.35。许多人在以27.35或27.65下订单之前，会比较8.06%和。实时查看GARY价格图表，了解每日变化。

Mango Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Mango Growth ETF的最高价格是27.79。在20.13 - 27.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Mango Growth ETF的绩效。

Mango Growth ETF股票的最低价格是多少？

Mango Growth ETF（GARY）的最低价格为20.13。将其与当前的27.35和20.13 - 27.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GARY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GARY股票是什么时候拆分的？

Mango Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.29和35.40%中可见。

日范围
27.28 27.49
年范围
20.13 27.79
前一天收盘价
27.29
开盘价
27.48
卖价
27.35
买价
27.65
最低价
27.28
最高价
27.49
交易量
17
日变化
0.22%
月变化
8.06%
6个月变化
24.74%
年变化
35.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%