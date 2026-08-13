GARY股票今天的价格是多少？ Mango Growth ETF股票今天的定价为27.35。它在27.28 - 27.49范围内交易，昨天的收盘价为27.29，交易量达到17。GARY的实时价格图表显示了这些更新。

Mango Growth ETF股票是否支付股息？ Mango Growth ETF目前的价值为27.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注35.40%和USD。实时查看图表以跟踪GARY走势。

如何购买GARY股票？ 您可以以27.35的当前价格购买Mango Growth ETF股票。订单通常设置在27.35或27.65附近，而17和-0.47%显示市场活动。立即关注GARY的实时图表更新。

如何投资GARY股票？ 投资Mango Growth ETF需要考虑年度范围20.13 - 27.79和当前价格27.35。许多人在以27.35或27.65下订单之前，会比较8.06%和。实时查看GARY价格图表，了解每日变化。

Mango Growth ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Mango Growth ETF的最高价格是27.79。在20.13 - 27.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Mango Growth ETF的绩效。

Mango Growth ETF股票的最低价格是多少？ Mango Growth ETF（GARY）的最低价格为20.13。将其与当前的27.35和20.13 - 27.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GARY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。