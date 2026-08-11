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GARP: iShares MSCI USA Quality GARP ETF
Курс GARP за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.59, а максимальная — 84.05.
Следите за динамикой iShares MSCI USA Quality GARP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GARP сегодня?
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) сегодня оценивается на уровне 83.68. Инструмент торгуется в пределах 83.59 - 84.05, вчерашнее закрытие составило 83.45, а торговый объем достиг 635. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GARP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI USA Quality GARP ETF?
iShares MSCI USA Quality GARP ETF в настоящее время оценивается в 83.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.81% и USD. Отслеживайте движения GARP на графике в реальном времени.
Как купить акции GARP?
Вы можете купить акции iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) по текущей цене 83.68. Ордера обычно размещаются около 83.68 или 83.98, тогда как 635 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GARP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GARP?
Инвестирование в iShares MSCI USA Quality GARP ETF предполагает учет годового диапазона 61.25 - 84.32 и текущей цены 83.68. Многие сравнивают 5.15% и 24.49% перед размещением ордеров на 83.68 или 83.98. Изучайте ежедневные изменения цены GARP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI USA Quality GARP ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) за последний год составила 84.32. Акции заметно колебались в пределах 61.25 - 84.32, сравнение с 83.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI USA Quality GARP ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI USA Quality GARP ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) за год составила 61.25. Сравнение с текущими 83.68 и 61.25 - 84.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GARP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GARP?
В прошлом iShares MSCI USA Quality GARP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.45 и 23.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 83.45
- Open
- 83.69
- Bid
- 83.68
- Ask
- 83.98
- Low
- 83.59
- High
- 84.05
- Объем
- 635
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 5.15%
- 6-месячное изменение
- 24.49%
- Годовое изменение
- 23.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%