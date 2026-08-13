GARP: iShares MSCI USA Quality GARP ETF
今日GARP汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点83.41和高点84.13进行交易。
关注iShares MSCI USA Quality GARP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
GARP股票今天的价格是多少？
iShares MSCI USA Quality GARP ETF股票今天的定价为83.60。它在83.41 - 84.13范围内交易，昨天的收盘价为83.68，交易量达到406。GARP的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI USA Quality GARP ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI USA Quality GARP ETF目前的价值为83.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.69%和USD。实时查看图表以跟踪GARP走势。
如何购买GARP股票？
您可以以83.60的当前价格购买iShares MSCI USA Quality GARP ETF股票。订单通常设置在83.60或83.90附近，而406和-0.39%显示市场活动。立即关注GARP的实时图表更新。
如何投资GARP股票？
投资iShares MSCI USA Quality GARP ETF需要考虑年度范围61.25 - 84.32和当前价格83.60。许多人在以83.60或83.90下订单之前，会比较5.05%和。实时查看GARP价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI USA Quality GARP ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI USA Quality GARP ETF的最高价格是84.32。在61.25 - 84.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI USA Quality GARP ETF的绩效。
iShares MSCI USA Quality GARP ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI USA Quality GARP ETF（GARP）的最低价格为61.25。将其与当前的83.60和61.25 - 84.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GARP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GARP股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI USA Quality GARP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.68和23.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 83.68
- 开盘价
- 83.93
- 卖价
- 83.60
- 买价
- 83.90
- 最低价
- 83.41
- 最高价
- 84.13
- 交易量
- 406
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 5.05%
- 6个月变化
- 24.37%
- 年变化
- 23.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%