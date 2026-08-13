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GARP: iShares MSCI USA Quality GARP ETF

83.60 USD 0.08 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GARP汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点83.41和高点84.13进行交易。

关注iShares MSCI USA Quality GARP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GARP股票今天的价格是多少？

iShares MSCI USA Quality GARP ETF股票今天的定价为83.60。它在83.41 - 84.13范围内交易，昨天的收盘价为83.68，交易量达到406。GARP的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI USA Quality GARP ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI USA Quality GARP ETF目前的价值为83.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.69%和USD。实时查看图表以跟踪GARP走势。

如何购买GARP股票？

您可以以83.60的当前价格购买iShares MSCI USA Quality GARP ETF股票。订单通常设置在83.60或83.90附近，而406和-0.39%显示市场活动。立即关注GARP的实时图表更新。

如何投资GARP股票？

投资iShares MSCI USA Quality GARP ETF需要考虑年度范围61.25 - 84.32和当前价格83.60。许多人在以83.60或83.90下订单之前，会比较5.05%和。实时查看GARP价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI USA Quality GARP ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI USA Quality GARP ETF的最高价格是84.32。在61.25 - 84.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI USA Quality GARP ETF的绩效。

iShares MSCI USA Quality GARP ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI USA Quality GARP ETF（GARP）的最低价格为61.25。将其与当前的83.60和61.25 - 84.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GARP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GARP股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI USA Quality GARP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.68和23.69%中可见。

日范围
83.41 84.13
年范围
61.25 84.32
前一天收盘价
83.68
开盘价
83.93
卖价
83.60
买价
83.90
最低价
83.41
最高价
84.13
交易量
406
日变化
-0.10%
月变化
5.05%
6个月变化
24.37%
年变化
23.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%