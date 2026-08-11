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GAEM: Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
Курс GAEM за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.86, а максимальная — 26.95.
Следите за динамикой Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GAEM сегодня?
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) сегодня оценивается на уровне 26.89. Инструмент торгуется в пределах 26.86 - 26.95, вчерашнее закрытие составило 26.92, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GAEM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF?
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF в настоящее время оценивается в 26.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.56% и USD. Отслеживайте движения GAEM на графике в реальном времени.
Как купить акции GAEM?
Вы можете купить акции Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) по текущей цене 26.89. Ордера обычно размещаются около 26.89 или 27.19, тогда как 16 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GAEM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GAEM?
Инвестирование в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF предполагает учет годового диапазона 25.69 - 28.25 и текущей цены 26.89. Многие сравнивают 0.37% и 0.96% перед размещением ордеров на 26.89 или 27.19. Изучайте ежедневные изменения цены GAEM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF?
Самая высокая цена Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) за последний год составила 28.25. Акции заметно колебались в пределах 25.69 - 28.25, сравнение с 26.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF?
Самая низкая цена Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) за год составила 25.69. Сравнение с текущими 26.89 и 25.69 - 28.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GAEM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GAEM?
В прошлом Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.92 и 0.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.92
- Open
- 26.95
- Bid
- 26.89
- Ask
- 27.19
- Low
- 26.86
- High
- 26.95
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 0.37%
- 6-месячное изменение
- 0.96%
- Годовое изменение
- 0.56%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%