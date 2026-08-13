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GAEM: Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

26.83 USD 0.06 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GAEM汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点26.83和高点26.93进行交易。

关注Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GAEM股票今天的价格是多少？

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF股票今天的定价为26.83。它在26.83 - 26.93范围内交易，昨天的收盘价为26.89，交易量达到19。GAEM的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF股票是否支付股息？

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF目前的价值为26.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.34%和USD。实时查看图表以跟踪GAEM走势。

如何购买GAEM股票？

您可以以26.83的当前价格购买Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF股票。订单通常设置在26.83或27.13附近，而19和-0.07%显示市场活动。立即关注GAEM的实时图表更新。

如何投资GAEM股票？

投资Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF需要考虑年度范围25.69 - 28.25和当前价格26.83。许多人在以26.83或27.13下订单之前，会比较0.15%和。实时查看GAEM价格图表，了解每日变化。

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF的最高价格是28.25。在25.69 - 28.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF的绩效。

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF股票的最低价格是多少？

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF（GAEM）的最低价格为25.69。将其与当前的26.83和25.69 - 28.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GAEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GAEM股票是什么时候拆分的？

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.89和0.34%中可见。

日范围
26.83 26.93
年范围
25.69 28.25
前一天收盘价
26.89
开盘价
26.85
卖价
26.83
买价
27.13
最低价
26.83
最高价
26.93
交易量
19
日变化
-0.22%
月变化
0.15%
6个月变化
0.73%
年变化
0.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%