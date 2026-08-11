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FYEE: Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
Курс FYEE за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.10, а максимальная — 30.19.
Следите за динамикой Fidelity Yield Enhanced Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FYEE сегодня?
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) сегодня оценивается на уровне 30.16. Инструмент торгуется в пределах 30.10 - 30.19, вчерашнее закрытие составило 30.12, а торговый объем достиг 152. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FYEE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Yield Enhanced Equity ETF?
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF в настоящее время оценивается в 30.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.61% и USD. Отслеживайте движения FYEE на графике в реальном времени.
Как купить акции FYEE?
Вы можете купить акции Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) по текущей цене 30.16. Ордера обычно размещаются около 30.16 или 30.46, тогда как 152 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FYEE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FYEE?
Инвестирование в Fidelity Yield Enhanced Equity ETF предполагает учет годового диапазона 26.29 - 30.19 и текущей цены 30.16. Многие сравнивают 1.38% и 4.69% перед размещением ордеров на 30.16 или 30.46. Изучайте ежедневные изменения цены FYEE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Yield Enhanced Equity ETF?
Самая высокая цена Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) за последний год составила 30.19. Акции заметно колебались в пределах 26.29 - 30.19, сравнение с 30.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Yield Enhanced Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Yield Enhanced Equity ETF?
Самая низкая цена Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) за год составила 26.29. Сравнение с текущими 30.16 и 26.29 - 30.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FYEE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FYEE?
В прошлом Fidelity Yield Enhanced Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.12 и 4.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.12
- Open
- 30.10
- Bid
- 30.16
- Ask
- 30.46
- Low
- 30.10
- High
- 30.19
- Объем
- 152
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 1.38%
- 6-месячное изменение
- 4.69%
- Годовое изменение
- 4.61%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%