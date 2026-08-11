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FYEE: Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

30.16 USD 0.04 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FYEE за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.10, а максимальная — 30.19.

Следите за динамикой Fidelity Yield Enhanced Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FYEE сегодня?

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) сегодня оценивается на уровне 30.16. Инструмент торгуется в пределах 30.10 - 30.19, вчерашнее закрытие составило 30.12, а торговый объем достиг 152. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FYEE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Yield Enhanced Equity ETF?

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF в настоящее время оценивается в 30.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.61% и USD. Отслеживайте движения FYEE на графике в реальном времени.

Как купить акции FYEE?

Вы можете купить акции Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) по текущей цене 30.16. Ордера обычно размещаются около 30.16 или 30.46, тогда как 152 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FYEE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FYEE?

Инвестирование в Fidelity Yield Enhanced Equity ETF предполагает учет годового диапазона 26.29 - 30.19 и текущей цены 30.16. Многие сравнивают 1.38% и 4.69% перед размещением ордеров на 30.16 или 30.46. Изучайте ежедневные изменения цены FYEE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Yield Enhanced Equity ETF?

Самая высокая цена Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) за последний год составила 30.19. Акции заметно колебались в пределах 26.29 - 30.19, сравнение с 30.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Yield Enhanced Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Yield Enhanced Equity ETF?

Самая низкая цена Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) за год составила 26.29. Сравнение с текущими 30.16 и 26.29 - 30.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FYEE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FYEE?

В прошлом Fidelity Yield Enhanced Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.12 и 4.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.10 30.19
Годовой диапазон
26.29 30.19
Предыдущее закрытие
30.12
Open
30.10
Bid
30.16
Ask
30.46
Low
30.10
High
30.19
Объем
152
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
1.38%
6-месячное изменение
4.69%
Годовое изменение
4.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%