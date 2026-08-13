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FYEE: Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

30.09 USD 0.07 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FYEE汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点30.09和高点30.18进行交易。

关注Fidelity Yield Enhanced Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FYEE股票今天的价格是多少？

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF股票今天的定价为30.09。它在30.09 - 30.18范围内交易，昨天的收盘价为30.16，交易量达到119。FYEE的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF股票是否支付股息？

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF目前的价值为30.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.37%和USD。实时查看图表以跟踪FYEE走势。

如何购买FYEE股票？

您可以以30.09的当前价格购买Fidelity Yield Enhanced Equity ETF股票。订单通常设置在30.09或30.39附近，而119和-0.20%显示市场活动。立即关注FYEE的实时图表更新。

如何投资FYEE股票？

投资Fidelity Yield Enhanced Equity ETF需要考虑年度范围26.29 - 30.19和当前价格30.09。许多人在以30.09或30.39下订单之前，会比较1.14%和。实时查看FYEE价格图表，了解每日变化。

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Yield Enhanced Equity ETF的最高价格是30.19。在26.29 - 30.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Yield Enhanced Equity ETF的绩效。

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF（FYEE）的最低价格为26.29。将其与当前的30.09和26.29 - 30.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FYEE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FYEE股票是什么时候拆分的？

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.16和4.37%中可见。

日范围
30.09 30.18
年范围
26.29 30.19
前一天收盘价
30.16
开盘价
30.15
卖价
30.09
买价
30.39
最低价
30.09
最高价
30.18
交易量
119
日变化
-0.23%
月变化
1.14%
6个月变化
4.45%
年变化
4.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%