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FVAV: Fortress Value Acquisition Corp. V
Курс FVAV за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.16, а максимальная — 10.16.
Следите за динамикой Fortress Value Acquisition Corp. V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FVAV сегодня?
Fortress Value Acquisition Corp. V (FVAV) сегодня оценивается на уровне 10.16. Инструмент торгуется в пределах 10.16 - 10.16, вчерашнее закрытие составило 10.16, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FVAV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fortress Value Acquisition Corp. V?
Fortress Value Acquisition Corp. V в настоящее время оценивается в 10.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.60% и USD. Отслеживайте движения FVAV на графике в реальном времени.
Как купить акции FVAV?
Вы можете купить акции Fortress Value Acquisition Corp. V (FVAV) по текущей цене 10.16. Ордера обычно размещаются около 10.16 или 10.46, тогда как 7 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FVAV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FVAV?
Инвестирование в Fortress Value Acquisition Corp. V предполагает учет годового диапазона 10.00 - 10.35 и текущей цены 10.16. Многие сравнивают 0.00% и 1.60% перед размещением ордеров на 10.16 или 10.46. Изучайте ежедневные изменения цены FVAV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fortress Value Acquisition Corp. V?
Самая высокая цена Fortress Value Acquisition Corp. V (FVAV) за последний год составила 10.35. Акции заметно колебались в пределах 10.00 - 10.35, сравнение с 10.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fortress Value Acquisition Corp. V на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fortress Value Acquisition Corp. V?
Самая низкая цена Fortress Value Acquisition Corp. V (FVAV) за год составила 10.00. Сравнение с текущими 10.16 и 10.00 - 10.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FVAV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FVAV?
В прошлом Fortress Value Acquisition Corp. V проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.16 и 1.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.16
- Open
- 10.16
- Bid
- 10.16
- Ask
- 10.46
- Low
- 10.16
- High
- 10.16
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 1.60%
- Годовое изменение
- 1.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%