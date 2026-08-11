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FVAV: Fortress Value Acquisition Corp. V

10.16 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FVAV за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.16, а максимальная — 10.16.

Следите за динамикой Fortress Value Acquisition Corp. V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FVAV сегодня?

Fortress Value Acquisition Corp. V (FVAV) сегодня оценивается на уровне 10.16. Инструмент торгуется в пределах 10.16 - 10.16, вчерашнее закрытие составило 10.16, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FVAV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fortress Value Acquisition Corp. V?

Fortress Value Acquisition Corp. V в настоящее время оценивается в 10.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.60% и USD. Отслеживайте движения FVAV на графике в реальном времени.

Как купить акции FVAV?

Вы можете купить акции Fortress Value Acquisition Corp. V (FVAV) по текущей цене 10.16. Ордера обычно размещаются около 10.16 или 10.46, тогда как 7 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FVAV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FVAV?

Инвестирование в Fortress Value Acquisition Corp. V предполагает учет годового диапазона 10.00 - 10.35 и текущей цены 10.16. Многие сравнивают 0.00% и 1.60% перед размещением ордеров на 10.16 или 10.46. Изучайте ежедневные изменения цены FVAV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fortress Value Acquisition Corp. V?

Самая высокая цена Fortress Value Acquisition Corp. V (FVAV) за последний год составила 10.35. Акции заметно колебались в пределах 10.00 - 10.35, сравнение с 10.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fortress Value Acquisition Corp. V на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fortress Value Acquisition Corp. V?

Самая низкая цена Fortress Value Acquisition Corp. V (FVAV) за год составила 10.00. Сравнение с текущими 10.16 и 10.00 - 10.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FVAV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FVAV?

В прошлом Fortress Value Acquisition Corp. V проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.16 и 1.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.16 10.16
Годовой диапазон
10.00 10.35
Предыдущее закрытие
10.16
Open
10.16
Bid
10.16
Ask
10.46
Low
10.16
High
10.16
Объем
7
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
1.60%
Годовое изменение
1.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%