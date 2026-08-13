报价部分
货币 / FVAV
回到股票

FVAV: Fortress Value Acquisition Corp. V

10.16 USD 0.00 (0.00%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FVAV汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.16和高点10.16进行交易。

关注Fortress Value Acquisition Corp. V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FVAV股票今天的价格是多少？

Fortress Value Acquisition Corp. V股票今天的定价为10.16。它在10.16 - 10.16范围内交易，昨天的收盘价为10.16，交易量达到7。FVAV的实时价格图表显示了这些更新。

Fortress Value Acquisition Corp. V股票是否支付股息？

Fortress Value Acquisition Corp. V目前的价值为10.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.60%和USD。实时查看图表以跟踪FVAV走势。

如何购买FVAV股票？

您可以以10.16的当前价格购买Fortress Value Acquisition Corp. V股票。订单通常设置在10.16或10.46附近，而7和0.00%显示市场活动。立即关注FVAV的实时图表更新。

如何投资FVAV股票？

投资Fortress Value Acquisition Corp. V需要考虑年度范围10.00 - 10.35和当前价格10.16。许多人在以10.16或10.46下订单之前，会比较0.00%和。实时查看FVAV价格图表，了解每日变化。

Fortress Value Acquisition Corp. V股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fortress Value Acquisition Corp. V的最高价格是10.35。在10.00 - 10.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fortress Value Acquisition Corp. V的绩效。

Fortress Value Acquisition Corp. V股票的最低价格是多少？

Fortress Value Acquisition Corp. V（FVAV）的最低价格为10.00。将其与当前的10.16和10.00 - 10.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FVAV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FVAV股票是什么时候拆分的？

Fortress Value Acquisition Corp. V历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.16和1.60%中可见。

日范围
10.16 10.16
年范围
10.00 10.35
前一天收盘价
10.16
开盘价
10.16
卖价
10.16
买价
10.46
最低价
10.16
最高价
10.16
交易量
7
日变化
0.00%
月变化
0.00%
6个月变化
1.60%
年变化
1.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%