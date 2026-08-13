FVAV: Fortress Value Acquisition Corp. V
今日FVAV汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点10.16和高点10.16进行交易。
关注Fortress Value Acquisition Corp. V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FVAV股票今天的价格是多少？
Fortress Value Acquisition Corp. V股票今天的定价为10.16。它在10.16 - 10.16范围内交易，昨天的收盘价为10.16，交易量达到7。FVAV的实时价格图表显示了这些更新。
Fortress Value Acquisition Corp. V股票是否支付股息？
Fortress Value Acquisition Corp. V目前的价值为10.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.60%和USD。实时查看图表以跟踪FVAV走势。
如何购买FVAV股票？
您可以以10.16的当前价格购买Fortress Value Acquisition Corp. V股票。订单通常设置在10.16或10.46附近，而7和0.00%显示市场活动。立即关注FVAV的实时图表更新。
如何投资FVAV股票？
投资Fortress Value Acquisition Corp. V需要考虑年度范围10.00 - 10.35和当前价格10.16。许多人在以10.16或10.46下订单之前，会比较0.00%和。实时查看FVAV价格图表，了解每日变化。
Fortress Value Acquisition Corp. V股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fortress Value Acquisition Corp. V的最高价格是10.35。在10.00 - 10.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fortress Value Acquisition Corp. V的绩效。
Fortress Value Acquisition Corp. V股票的最低价格是多少？
Fortress Value Acquisition Corp. V（FVAV）的最低价格为10.00。将其与当前的10.16和10.00 - 10.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FVAV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FVAV股票是什么时候拆分的？
Fortress Value Acquisition Corp. V历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.16和1.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.16
- 开盘价
- 10.16
- 卖价
- 10.16
- 买价
- 10.46
- 最低价
- 10.16
- 最高价
- 10.16
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 1.60%
- 年变化
- 1.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%