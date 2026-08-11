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FTNY: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF
Курс FTNY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.79, а максимальная — 7.83.
Следите за динамикой Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTNY сегодня?
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY) сегодня оценивается на уровне 7.80. Инструмент торгуется в пределах 7.79 - 7.83, вчерашнее закрытие составило 7.80, а торговый объем достиг 71. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTNY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF?
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 7.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.39% и USD. Отслеживайте движения FTNY на графике в реальном времени.
Как купить акции FTNY?
Вы можете купить акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY) по текущей цене 7.80. Ордера обычно размещаются около 7.80 или 8.10, тогда как 71 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTNY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTNY?
Инвестирование в Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 7.74 - 8.03 и текущей цены 7.80. Многие сравнивают 0.65% и -2.50% перед размещением ордеров на 7.80 или 8.10. Изучайте ежедневные изменения цены FTNY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF?
Самая высокая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY) за последний год составила 8.03. Акции заметно колебались в пределах 7.74 - 8.03, сравнение с 7.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF?
Самая низкая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY) за год составила 7.74. Сравнение с текущими 7.80 и 7.74 - 8.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTNY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTNY?
В прошлом Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.80 и -1.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.80
- Open
- 7.83
- Bid
- 7.80
- Ask
- 8.10
- Low
- 7.79
- High
- 7.83
- Объем
- 71
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.65%
- 6-месячное изменение
- -2.50%
- Годовое изменение
- -1.39%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%