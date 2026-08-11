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FTNY: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF

7.80 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTNY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.79, а максимальная — 7.83.

Следите за динамикой Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTNY сегодня?

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY) сегодня оценивается на уровне 7.80. Инструмент торгуется в пределах 7.79 - 7.83, вчерашнее закрытие составило 7.80, а торговый объем достиг 71. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTNY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF?

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 7.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.39% и USD. Отслеживайте движения FTNY на графике в реальном времени.

Как купить акции FTNY?

Вы можете купить акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY) по текущей цене 7.80. Ордера обычно размещаются около 7.80 или 8.10, тогда как 71 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTNY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTNY?

Инвестирование в Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 7.74 - 8.03 и текущей цены 7.80. Многие сравнивают 0.65% и -2.50% перед размещением ордеров на 7.80 или 8.10. Изучайте ежедневные изменения цены FTNY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF?

Самая высокая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY) за последний год составила 8.03. Акции заметно колебались в пределах 7.74 - 8.03, сравнение с 7.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF?

Самая низкая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY) за год составила 7.74. Сравнение с текущими 7.80 и 7.74 - 8.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTNY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTNY?

В прошлом Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.80 и -1.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.79 7.83
Годовой диапазон
7.74 8.03
Предыдущее закрытие
7.80
Open
7.83
Bid
7.80
Ask
8.10
Low
7.79
High
7.83
Объем
71
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.65%
6-месячное изменение
-2.50%
Годовое изменение
-1.39%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%