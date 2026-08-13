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FTNY: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF

7.80 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTNY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点7.78和高点7.81进行交易。

关注Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FTNY股票今天的价格是多少？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF股票今天的定价为7.80。它在7.78 - 7.81范围内交易，昨天的收盘价为7.80，交易量达到55。FTNY的实时价格图表显示了这些更新。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF股票是否支付股息？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF目前的价值为7.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.39%和USD。实时查看图表以跟踪FTNY走势。

如何购买FTNY股票？

您可以以7.80的当前价格购买Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF股票。订单通常设置在7.80或8.10附近，而55和0.00%显示市场活动。立即关注FTNY的实时图表更新。

如何投资FTNY股票？

投资Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF需要考虑年度范围7.74 - 8.03和当前价格7.80。许多人在以7.80或8.10下订单之前，会比较0.65%和。实时查看FTNY价格图表，了解每日变化。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF的最高价格是8.03。在7.74 - 8.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF的绩效。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF（FTNY）的最低价格为7.74。将其与当前的7.80和7.74 - 8.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTNY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTNY股票是什么时候拆分的？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.80和-1.39%中可见。

日范围
7.78 7.81
年范围
7.74 8.03
前一天收盘价
7.80
开盘价
7.80
卖价
7.80
买价
8.10
最低价
7.78
最高价
7.81
交易量
55
日变化
0.00%
月变化
0.65%
6个月变化
-2.50%
年变化
-1.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%