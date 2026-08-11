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FTMU: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF

7.76 USD 0.01 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTMU за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.76, а максимальная — 7.79.

Следите за динамикой Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTMU сегодня?

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF (FTMU) сегодня оценивается на уровне 7.76. Инструмент торгуется в пределах 7.76 - 7.79, вчерашнее закрытие составило 7.77, а торговый объем достиг 92. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTMU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF?

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 7.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.40% и USD. Отслеживайте движения FTMU на графике в реальном времени.

Как купить акции FTMU?

Вы можете купить акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF (FTMU) по текущей цене 7.76. Ордера обычно размещаются около 7.76 или 8.06, тогда как 92 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTMU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTMU?

Инвестирование в Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 7.70 - 8.00 и текущей цены 7.76. Многие сравнивают 0.26% и -2.47% перед размещением ордеров на 7.76 или 8.06. Изучайте ежедневные изменения цены FTMU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF?

Самая высокая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF (FTMU) за последний год составила 8.00. Акции заметно колебались в пределах 7.70 - 8.00, сравнение с 7.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF?

Самая низкая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF (FTMU) за год составила 7.70. Сравнение с текущими 7.76 и 7.70 - 8.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTMU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTMU?

В прошлом Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.77 и -1.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.76 7.79
Годовой диапазон
7.70 8.00
Предыдущее закрытие
7.77
Open
7.79
Bid
7.76
Ask
8.06
Low
7.76
High
7.79
Объем
92
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
0.26%
6-месячное изменение
-2.47%
Годовое изменение
-1.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%