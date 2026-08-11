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FTMU: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF
Курс FTMU за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.76, а максимальная — 7.79.
Следите за динамикой Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTMU сегодня?
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF (FTMU) сегодня оценивается на уровне 7.76. Инструмент торгуется в пределах 7.76 - 7.79, вчерашнее закрытие составило 7.77, а торговый объем достиг 92. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTMU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF?
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 7.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.40% и USD. Отслеживайте движения FTMU на графике в реальном времени.
Как купить акции FTMU?
Вы можете купить акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF (FTMU) по текущей цене 7.76. Ордера обычно размещаются около 7.76 или 8.06, тогда как 92 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTMU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTMU?
Инвестирование в Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 7.70 - 8.00 и текущей цены 7.76. Многие сравнивают 0.26% и -2.47% перед размещением ордеров на 7.76 или 8.06. Изучайте ежедневные изменения цены FTMU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF?
Самая высокая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF (FTMU) за последний год составила 8.00. Акции заметно колебались в пределах 7.70 - 8.00, сравнение с 7.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF?
Самая низкая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF (FTMU) за год составила 7.70. Сравнение с текущими 7.76 и 7.70 - 8.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTMU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTMU?
В прошлом Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.77 и -1.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.77
- Open
- 7.79
- Bid
- 7.76
- Ask
- 8.06
- Low
- 7.76
- High
- 7.79
- Объем
- 92
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 0.26%
- 6-месячное изменение
- -2.47%
- Годовое изменение
- -1.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%