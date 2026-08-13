FTMU: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF
今日FTMU汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点7.76和高点7.79进行交易。
关注Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FTMU股票今天的价格是多少？
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF股票今天的定价为7.78。它在7.76 - 7.79范围内交易，昨天的收盘价为7.76，交易量达到78。FTMU的实时价格图表显示了这些更新。
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF股票是否支付股息？
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF目前的价值为7.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.14%和USD。实时查看图表以跟踪FTMU走势。
如何购买FTMU股票？
您可以以7.78的当前价格购买Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF股票。订单通常设置在7.78或8.08附近，而78和0.00%显示市场活动。立即关注FTMU的实时图表更新。
如何投资FTMU股票？
投资Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF需要考虑年度范围7.70 - 8.00和当前价格7.78。许多人在以7.78或8.08下订单之前，会比较0.52%和。实时查看FTMU价格图表，了解每日变化。
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF的最高价格是8.00。在7.70 - 8.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF的绩效。
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF（FTMU）的最低价格为7.70。将其与当前的7.78和7.70 - 8.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTMU股票是什么时候拆分的？
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.76和-1.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.76
- 开盘价
- 7.78
- 卖价
- 7.78
- 买价
- 8.08
- 最低价
- 7.76
- 最高价
- 7.79
- 交易量
- 78
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- 0.52%
- 6个月变化
- -2.22%
- 年变化
- -1.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%