报价部分
货币 / FTMU
回到股票

FTMU: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF

7.78 USD 0.02 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTMU汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点7.76和高点7.79进行交易。

关注Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FTMU股票今天的价格是多少？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF股票今天的定价为7.78。它在7.76 - 7.79范围内交易，昨天的收盘价为7.76，交易量达到78。FTMU的实时价格图表显示了这些更新。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF股票是否支付股息？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF目前的价值为7.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.14%和USD。实时查看图表以跟踪FTMU走势。

如何购买FTMU股票？

您可以以7.78的当前价格购买Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF股票。订单通常设置在7.78或8.08附近，而78和0.00%显示市场活动。立即关注FTMU的实时图表更新。

如何投资FTMU股票？

投资Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF需要考虑年度范围7.70 - 8.00和当前价格7.78。许多人在以7.78或8.08下订单之前，会比较0.52%和。实时查看FTMU价格图表，了解每日变化。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF的最高价格是8.00。在7.70 - 8.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF的绩效。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF（FTMU）的最低价格为7.70。将其与当前的7.78和7.70 - 8.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTMU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTMU股票是什么时候拆分的？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.76和-1.14%中可见。

日范围
7.76 7.79
年范围
7.70 8.00
前一天收盘价
7.76
开盘价
7.78
卖价
7.78
买价
8.08
最低价
7.76
最高价
7.79
交易量
78
日变化
0.26%
月变化
0.52%
6个月变化
-2.22%
年变化
-1.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%