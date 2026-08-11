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FTMS: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF
Курс FTMS за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.86, а максимальная — 9.91.
Следите за динамикой Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTMS сегодня?
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF (FTMS) сегодня оценивается на уровне 9.90. Инструмент торгуется в пределах 9.86 - 9.91, вчерашнее закрытие составило 9.91, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTMS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF?
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 9.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.40% и USD. Отслеживайте движения FTMS на графике в реальном времени.
Как купить акции FTMS?
Вы можете купить акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF (FTMS) по текущей цене 9.90. Ордера обычно размещаются около 9.90 или 10.20, тогда как 87 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTMS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTMS?
Инвестирование в Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 9.80 - 10.05 и текущей цены 9.90. Многие сравнивают 0.30% и -1.10% перед размещением ордеров на 9.90 или 10.20. Изучайте ежедневные изменения цены FTMS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF?
Самая высокая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF (FTMS) за последний год составила 10.05. Акции заметно колебались в пределах 9.80 - 10.05, сравнение с 9.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF?
Самая низкая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF (FTMS) за год составила 9.80. Сравнение с текущими 9.90 и 9.80 - 10.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTMS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTMS?
В прошлом Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.91 и -0.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.91
- Open
- 9.91
- Bid
- 9.90
- Ask
- 10.20
- Low
- 9.86
- High
- 9.91
- Объем
- 87
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- -1.10%
- Годовое изменение
- -0.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%