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FTMS: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF

9.90 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTMS за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.86, а максимальная — 9.91.

Следите за динамикой Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTMS сегодня?

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF (FTMS) сегодня оценивается на уровне 9.90. Инструмент торгуется в пределах 9.86 - 9.91, вчерашнее закрытие составило 9.91, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTMS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF?

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 9.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.40% и USD. Отслеживайте движения FTMS на графике в реальном времени.

Как купить акции FTMS?

Вы можете купить акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF (FTMS) по текущей цене 9.90. Ордера обычно размещаются около 9.90 или 10.20, тогда как 87 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTMS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTMS?

Инвестирование в Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 9.80 - 10.05 и текущей цены 9.90. Многие сравнивают 0.30% и -1.10% перед размещением ордеров на 9.90 или 10.20. Изучайте ежедневные изменения цены FTMS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF?

Самая высокая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF (FTMS) за последний год составила 10.05. Акции заметно колебались в пределах 9.80 - 10.05, сравнение с 9.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF?

Самая низкая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF (FTMS) за год составила 9.80. Сравнение с текущими 9.90 и 9.80 - 10.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTMS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTMS?

В прошлом Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.91 и -0.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.86 9.91
Годовой диапазон
9.80 10.05
Предыдущее закрытие
9.91
Open
9.91
Bid
9.90
Ask
10.20
Low
9.86
High
9.91
Объем
87
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
-1.10%
Годовое изменение
-0.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%