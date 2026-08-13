报价部分
货币 / FTMS
回到股票

FTMS: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF

9.90 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTMS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点9.89和高点9.91进行交易。

关注Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FTMS股票今天的价格是多少？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF股票今天的定价为9.90。它在9.89 - 9.91范围内交易，昨天的收盘价为9.90，交易量达到50。FTMS的实时价格图表显示了这些更新。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF股票是否支付股息？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF目前的价值为9.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.40%和USD。实时查看图表以跟踪FTMS走势。

如何购买FTMS股票？

您可以以9.90的当前价格购买Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF股票。订单通常设置在9.90或10.20附近，而50和0.10%显示市场活动。立即关注FTMS的实时图表更新。

如何投资FTMS股票？

投资Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF需要考虑年度范围9.80 - 10.05和当前价格9.90。许多人在以9.90或10.20下订单之前，会比较0.30%和。实时查看FTMS价格图表，了解每日变化。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF的最高价格是10.05。在9.80 - 10.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF的绩效。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF（FTMS）的最低价格为9.80。将其与当前的9.90和9.80 - 10.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTMS股票是什么时候拆分的？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.90和-0.40%中可见。

日范围
9.89 9.91
年范围
9.80 10.05
前一天收盘价
9.90
开盘价
9.89
卖价
9.90
买价
10.20
最低价
9.89
最高价
9.91
交易量
50
日变化
0.00%
月变化
0.30%
6个月变化
-1.10%
年变化
-0.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%