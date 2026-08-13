FTMS: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF
今日FTMS汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点9.89和高点9.91进行交易。
关注Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FTMS股票今天的价格是多少？
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF股票今天的定价为9.90。它在9.89 - 9.91范围内交易，昨天的收盘价为9.90，交易量达到50。FTMS的实时价格图表显示了这些更新。
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF股票是否支付股息？
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF目前的价值为9.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.40%和USD。实时查看图表以跟踪FTMS走势。
如何购买FTMS股票？
您可以以9.90的当前价格购买Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF股票。订单通常设置在9.90或10.20附近，而50和0.10%显示市场活动。立即关注FTMS的实时图表更新。
如何投资FTMS股票？
投资Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF需要考虑年度范围9.80 - 10.05和当前价格9.90。许多人在以9.90或10.20下订单之前，会比较0.30%和。实时查看FTMS价格图表，了解每日变化。
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF的最高价格是10.05。在9.80 - 10.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF的绩效。
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF（FTMS）的最低价格为9.80。将其与当前的9.90和9.80 - 10.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTMS股票是什么时候拆分的？
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Short Term Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.90和-0.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.90
- 开盘价
- 9.89
- 卖价
- 9.90
- 买价
- 10.20
- 最低价
- 9.89
- 最高价
- 9.91
- 交易量
- 50
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.30%
- 6个月变化
- -1.10%
- 年变化
- -0.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%