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FTCA: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF

7.30 USD 0.02 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTCA за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.28, а максимальная — 7.30.

Следите за динамикой Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTCA сегодня?

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF (FTCA) сегодня оценивается на уровне 7.30. Инструмент торгуется в пределах 7.28 - 7.30, вчерашнее закрытие составило 7.28, а торговый объем достиг 121. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTCA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF?

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 7.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.22% и USD. Отслеживайте движения FTCA на графике в реальном времени.

Как купить акции FTCA?

Вы можете купить акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF (FTCA) по текущей цене 7.30. Ордера обычно размещаются около 7.30 или 7.60, тогда как 121 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTCA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTCA?

Инвестирование в Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 7.20 - 7.47 и текущей цены 7.30. Многие сравнивают 0.41% и -1.88% перед размещением ордеров на 7.30 или 7.60. Изучайте ежедневные изменения цены FTCA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF?

Самая высокая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF (FTCA) за последний год составила 7.47. Акции заметно колебались в пределах 7.20 - 7.47, сравнение с 7.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF?

Самая низкая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF (FTCA) за год составила 7.20. Сравнение с текущими 7.30 и 7.20 - 7.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTCA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTCA?

В прошлом Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.28 и -1.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.28 7.30
Годовой диапазон
7.20 7.47
Предыдущее закрытие
7.28
Open
7.30
Bid
7.30
Ask
7.60
Low
7.28
High
7.30
Объем
121
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
0.41%
6-месячное изменение
-1.88%
Годовое изменение
-1.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%