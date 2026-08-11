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FTCA: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF
Курс FTCA за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.28, а максимальная — 7.30.
Следите за динамикой Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTCA сегодня?
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF (FTCA) сегодня оценивается на уровне 7.30. Инструмент торгуется в пределах 7.28 - 7.30, вчерашнее закрытие составило 7.28, а торговый объем достиг 121. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTCA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF?
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 7.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.22% и USD. Отслеживайте движения FTCA на графике в реальном времени.
Как купить акции FTCA?
Вы можете купить акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF (FTCA) по текущей цене 7.30. Ордера обычно размещаются около 7.30 или 7.60, тогда как 121 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTCA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTCA?
Инвестирование в Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 7.20 - 7.47 и текущей цены 7.30. Многие сравнивают 0.41% и -1.88% перед размещением ордеров на 7.30 или 7.60. Изучайте ежедневные изменения цены FTCA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF?
Самая высокая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF (FTCA) за последний год составила 7.47. Акции заметно колебались в пределах 7.20 - 7.47, сравнение с 7.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF?
Самая низкая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF (FTCA) за год составила 7.20. Сравнение с текущими 7.30 и 7.20 - 7.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTCA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTCA?
В прошлом Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.28 и -1.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.28
- Open
- 7.30
- Bid
- 7.30
- Ask
- 7.60
- Low
- 7.28
- High
- 7.30
- Объем
- 121
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 0.41%
- 6-месячное изменение
- -1.88%
- Годовое изменение
- -1.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%