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FTCA: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF

7.29 USD 0.01 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTCA汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点7.28和高点7.31进行交易。

关注Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FTCA股票今天的价格是多少？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF股票今天的定价为7.29。它在7.28 - 7.31范围内交易，昨天的收盘价为7.30，交易量达到111。FTCA的实时价格图表显示了这些更新。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF股票是否支付股息？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF目前的价值为7.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.35%和USD。实时查看图表以跟踪FTCA走势。

如何购买FTCA股票？

您可以以7.29的当前价格购买Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF股票。订单通常设置在7.29或7.59附近，而111和-0.14%显示市场活动。立即关注FTCA的实时图表更新。

如何投资FTCA股票？

投资Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF需要考虑年度范围7.20 - 7.47和当前价格7.29。许多人在以7.29或7.59下订单之前，会比较0.28%和。实时查看FTCA价格图表，了解每日变化。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF的最高价格是7.47。在7.20 - 7.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF的绩效。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF（FTCA）的最低价格为7.20。将其与当前的7.29和7.20 - 7.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTCA股票是什么时候拆分的？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Calif Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.30和-1.35%中可见。

日范围
7.28 7.31
年范围
7.20 7.47
前一天收盘价
7.30
开盘价
7.30
卖价
7.29
买价
7.59
最低价
7.28
最高价
7.31
交易量
111
日变化
-0.14%
月变化
0.28%
6个月变化
-2.02%
年变化
-1.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%