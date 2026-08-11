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FSSL: FS Specialty Lending Fund

11.25 USD 0.15 (1.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FSSL за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.22, а максимальная — 11.40.

Следите за динамикой FS Specialty Lending Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FSSL сегодня?

FS Specialty Lending Fund (FSSL) сегодня оценивается на уровне 11.25. Инструмент торгуется в пределах 11.22 - 11.40, вчерашнее закрытие составило 11.40, а торговый объем достиг 523. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSSL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FS Specialty Lending Fund?

FS Specialty Lending Fund в настоящее время оценивается в 11.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -21.05% и USD. Отслеживайте движения FSSL на графике в реальном времени.

Как купить акции FSSL?

Вы можете купить акции FS Specialty Lending Fund (FSSL) по текущей цене 11.25. Ордера обычно размещаются около 11.25 или 11.55, тогда как 523 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSSL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FSSL?

Инвестирование в FS Specialty Lending Fund предполагает учет годового диапазона 10.76 - 14.89 и текущей цены 11.25. Многие сравнивают 0.90% и -5.46% перед размещением ордеров на 11.25 или 11.55. Изучайте ежедневные изменения цены FSSL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FS Specialty Lending Fund?

Самая высокая цена FS Specialty Lending Fund (FSSL) за последний год составила 14.89. Акции заметно колебались в пределах 10.76 - 14.89, сравнение с 11.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FS Specialty Lending Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FS Specialty Lending Fund?

Самая низкая цена FS Specialty Lending Fund (FSSL) за год составила 10.76. Сравнение с текущими 11.25 и 10.76 - 14.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSSL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FSSL?

В прошлом FS Specialty Lending Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.40 и -21.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.22 11.40
Годовой диапазон
10.76 14.89
Предыдущее закрытие
11.40
Open
11.30
Bid
11.25
Ask
11.55
Low
11.22
High
11.40
Объем
523
Дневное изменение
-1.32%
Месячное изменение
0.90%
6-месячное изменение
-5.46%
Годовое изменение
-21.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%