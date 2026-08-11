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FSCS: First Trust SMID Capital Strength ETF

38.31 USD 0.14 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FSCS за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.28, а максимальная — 38.31.

Следите за динамикой First Trust SMID Capital Strength ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FSCS сегодня?

First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) сегодня оценивается на уровне 38.31. Инструмент торгуется в пределах 38.28 - 38.31, вчерашнее закрытие составило 38.45, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSCS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust SMID Capital Strength ETF?

First Trust SMID Capital Strength ETF в настоящее время оценивается в 38.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.16% и USD. Отслеживайте движения FSCS на графике в реальном времени.

Как купить акции FSCS?

Вы можете купить акции First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) по текущей цене 38.31. Ордера обычно размещаются около 38.31 или 38.61, тогда как 8 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSCS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FSCS?

Инвестирование в First Trust SMID Capital Strength ETF предполагает учет годового диапазона 34.30 - 38.54 и текущей цены 38.31. Многие сравнивают 1.40% и 2.65% перед размещением ордеров на 38.31 или 38.61. Изучайте ежедневные изменения цены FSCS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust SMID Capital Strength ETF?

Самая высокая цена First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) за последний год составила 38.54. Акции заметно колебались в пределах 34.30 - 38.54, сравнение с 38.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust SMID Capital Strength ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust SMID Capital Strength ETF?

Самая низкая цена First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) за год составила 34.30. Сравнение с текущими 38.31 и 34.30 - 38.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSCS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FSCS?

В прошлом First Trust SMID Capital Strength ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.45 и 2.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.28 38.31
Годовой диапазон
34.30 38.54
Предыдущее закрытие
38.45
Open
38.31
Bid
38.31
Ask
38.61
Low
38.28
High
38.31
Объем
8
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
1.40%
6-месячное изменение
2.65%
Годовое изменение
2.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%