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FRGN: Horizon International Equity ETF

31.49 USD 0.11 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FRGN за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.49, а максимальная — 31.54.

Следите за динамикой Horizon International Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FRGN сегодня?

Horizon International Equity ETF (FRGN) сегодня оценивается на уровне 31.49. Инструмент торгуется в пределах 31.49 - 31.54, вчерашнее закрытие составило 31.60, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRGN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon International Equity ETF?

Horizon International Equity ETF в настоящее время оценивается в 31.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.03% и USD. Отслеживайте движения FRGN на графике в реальном времени.

Как купить акции FRGN?

Вы можете купить акции Horizon International Equity ETF (FRGN) по текущей цене 31.49. Ордера обычно размещаются около 31.49 или 31.79, тогда как 30 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRGN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FRGN?

Инвестирование в Horizon International Equity ETF предполагает учет годового диапазона 25.00 - 32.35 и текущей цены 31.49. Многие сравнивают 2.71% и 9.17% перед размещением ордеров на 31.49 или 31.79. Изучайте ежедневные изменения цены FRGN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Horizon International Equity ETF?

Самая высокая цена Horizon International Equity ETF (FRGN) за последний год составила 32.35. Акции заметно колебались в пределах 25.00 - 32.35, сравнение с 31.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon International Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Horizon International Equity ETF?

Самая низкая цена Horizon International Equity ETF (FRGN) за год составила 25.00. Сравнение с текущими 31.49 и 25.00 - 32.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRGN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FRGN?

В прошлом Horizon International Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.60 и 24.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.49 31.54
Годовой диапазон
25.00 32.35
Предыдущее закрытие
31.60
Open
31.51
Bid
31.49
Ask
31.79
Low
31.49
High
31.54
Объем
30
Дневное изменение
-0.35%
Месячное изменение
2.71%
6-месячное изменение
9.17%
Годовое изменение
24.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%