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FRGN: Horizon International Equity ETF
Курс FRGN за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.49, а максимальная — 31.54.
Следите за динамикой Horizon International Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FRGN сегодня?
Horizon International Equity ETF (FRGN) сегодня оценивается на уровне 31.49. Инструмент торгуется в пределах 31.49 - 31.54, вчерашнее закрытие составило 31.60, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRGN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon International Equity ETF?
Horizon International Equity ETF в настоящее время оценивается в 31.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.03% и USD. Отслеживайте движения FRGN на графике в реальном времени.
Как купить акции FRGN?
Вы можете купить акции Horizon International Equity ETF (FRGN) по текущей цене 31.49. Ордера обычно размещаются около 31.49 или 31.79, тогда как 30 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRGN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FRGN?
Инвестирование в Horizon International Equity ETF предполагает учет годового диапазона 25.00 - 32.35 и текущей цены 31.49. Многие сравнивают 2.71% и 9.17% перед размещением ордеров на 31.49 или 31.79. Изучайте ежедневные изменения цены FRGN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Horizon International Equity ETF?
Самая высокая цена Horizon International Equity ETF (FRGN) за последний год составила 32.35. Акции заметно колебались в пределах 25.00 - 32.35, сравнение с 31.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon International Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Horizon International Equity ETF?
Самая низкая цена Horizon International Equity ETF (FRGN) за год составила 25.00. Сравнение с текущими 31.49 и 25.00 - 32.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRGN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FRGN?
В прошлом Horizon International Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.60 и 24.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.60
- Open
- 31.51
- Bid
- 31.49
- Ask
- 31.79
- Low
- 31.49
- High
- 31.54
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- 2.71%
- 6-месячное изменение
- 9.17%
- Годовое изменение
- 24.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%