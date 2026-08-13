FRGN股票今天的价格是多少？ Horizon International Equity ETF股票今天的定价为31.52。它在31.46 - 31.62范围内交易，昨天的收盘价为31.49，交易量达到31。FRGN的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon International Equity ETF股票是否支付股息？ Horizon International Equity ETF目前的价值为31.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.14%和USD。实时查看图表以跟踪FRGN走势。

如何购买FRGN股票？ 您可以以31.52的当前价格购买Horizon International Equity ETF股票。订单通常设置在31.52或31.82附近，而31和-0.28%显示市场活动。立即关注FRGN的实时图表更新。

如何投资FRGN股票？ 投资Horizon International Equity ETF需要考虑年度范围25.00 - 32.35和当前价格31.52。许多人在以31.52或31.82下订单之前，会比较2.80%和。实时查看FRGN价格图表，了解每日变化。

Horizon International Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Horizon International Equity ETF的最高价格是32.35。在25.00 - 32.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon International Equity ETF的绩效。

Horizon International Equity ETF股票的最低价格是多少？ Horizon International Equity ETF（FRGN）的最低价格为25.00。将其与当前的31.52和25.00 - 32.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。