FRGN: Horizon International Equity ETF
今日FRGN汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点31.46和高点31.62进行交易。
关注Horizon International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
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常见问题解答
FRGN股票今天的价格是多少？
Horizon International Equity ETF股票今天的定价为31.52。它在31.46 - 31.62范围内交易，昨天的收盘价为31.49，交易量达到31。FRGN的实时价格图表显示了这些更新。
Horizon International Equity ETF股票是否支付股息？
Horizon International Equity ETF目前的价值为31.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.14%和USD。实时查看图表以跟踪FRGN走势。
如何购买FRGN股票？
您可以以31.52的当前价格购买Horizon International Equity ETF股票。订单通常设置在31.52或31.82附近，而31和-0.28%显示市场活动。立即关注FRGN的实时图表更新。
如何投资FRGN股票？
投资Horizon International Equity ETF需要考虑年度范围25.00 - 32.35和当前价格31.52。许多人在以31.52或31.82下订单之前，会比较2.80%和。实时查看FRGN价格图表，了解每日变化。
Horizon International Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Horizon International Equity ETF的最高价格是32.35。在25.00 - 32.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon International Equity ETF的绩效。
Horizon International Equity ETF股票的最低价格是多少？
Horizon International Equity ETF（FRGN）的最低价格为25.00。将其与当前的31.52和25.00 - 32.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FRGN股票是什么时候拆分的？
Horizon International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.49和24.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.49
- 开盘价
- 31.61
- 卖价
- 31.52
- 买价
- 31.82
- 最低价
- 31.46
- 最高价
- 31.62
- 交易量
- 31
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 2.80%
- 6个月变化
- 9.27%
- 年变化
- 24.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%