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FRGN: Horizon International Equity ETF

31.52 USD 0.03 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FRGN汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点31.46和高点31.62进行交易。

关注Horizon International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FRGN股票今天的价格是多少？

Horizon International Equity ETF股票今天的定价为31.52。它在31.46 - 31.62范围内交易，昨天的收盘价为31.49，交易量达到31。FRGN的实时价格图表显示了这些更新。

Horizon International Equity ETF股票是否支付股息？

Horizon International Equity ETF目前的价值为31.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.14%和USD。实时查看图表以跟踪FRGN走势。

如何购买FRGN股票？

您可以以31.52的当前价格购买Horizon International Equity ETF股票。订单通常设置在31.52或31.82附近，而31和-0.28%显示市场活动。立即关注FRGN的实时图表更新。

如何投资FRGN股票？

投资Horizon International Equity ETF需要考虑年度范围25.00 - 32.35和当前价格31.52。许多人在以31.52或31.82下订单之前，会比较2.80%和。实时查看FRGN价格图表，了解每日变化。

Horizon International Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Horizon International Equity ETF的最高价格是32.35。在25.00 - 32.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Horizon International Equity ETF的绩效。

Horizon International Equity ETF股票的最低价格是多少？

Horizon International Equity ETF（FRGN）的最低价格为25.00。将其与当前的31.52和25.00 - 32.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FRGN股票是什么时候拆分的？

Horizon International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.49和24.14%中可见。

日范围
31.46 31.62
年范围
25.00 32.35
前一天收盘价
31.49
开盘价
31.61
卖价
31.52
买价
31.82
最低价
31.46
最高价
31.62
交易量
31
日变化
0.10%
月变化
2.80%
6个月变化
9.27%
年变化
24.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%