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FMED: Fidelity Disruptive Medicine ETF

30.39 USD 0.86 (2.91%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FMED за сегодня изменился на 2.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.82, а максимальная — 30.39.

Следите за динамикой Fidelity Disruptive Medicine ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FMED сегодня?

Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) сегодня оценивается на уровне 30.39. Инструмент торгуется в пределах 29.82 - 30.39, вчерашнее закрытие составило 29.53, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMED в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Disruptive Medicine ETF?

Fidelity Disruptive Medicine ETF в настоящее время оценивается в 30.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.37% и USD. Отслеживайте движения FMED на графике в реальном времени.

Как купить акции FMED?

Вы можете купить акции Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) по текущей цене 30.39. Ордера обычно размещаются около 30.39 или 30.69, тогда как 12 и 1.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMED на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FMED?

Инвестирование в Fidelity Disruptive Medicine ETF предполагает учет годового диапазона 23.48 - 30.39 и текущей цены 30.39. Многие сравнивают 7.92% и 17.65% перед размещением ордеров на 30.39 или 30.69. Изучайте ежедневные изменения цены FMED на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Disruptive Medicine ETF?

Самая высокая цена Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) за последний год составила 30.39. Акции заметно колебались в пределах 23.48 - 30.39, сравнение с 29.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Disruptive Medicine ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Disruptive Medicine ETF?

Самая низкая цена Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) за год составила 23.48. Сравнение с текущими 30.39 и 23.48 - 30.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMED во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FMED?

В прошлом Fidelity Disruptive Medicine ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.53 и 25.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.82 30.39
Годовой диапазон
23.48 30.39
Предыдущее закрытие
29.53
Open
29.82
Bid
30.39
Ask
30.69
Low
29.82
High
30.39
Объем
12
Дневное изменение
2.91%
Месячное изменение
7.92%
6-месячное изменение
17.65%
Годовое изменение
25.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%