FMED: Fidelity Disruptive Medicine ETF
今日FMED汇率已更改-0.66%。当日，交易品种以低点30.13和高点30.31进行交易。
关注Fidelity Disruptive Medicine ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FMED股票今天的价格是多少？
Fidelity Disruptive Medicine ETF股票今天的定价为30.19。它在30.13 - 30.31范围内交易，昨天的收盘价为30.39，交易量达到21。FMED的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Disruptive Medicine ETF股票是否支付股息？
Fidelity Disruptive Medicine ETF目前的价值为30.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.55%和USD。实时查看图表以跟踪FMED走势。
如何购买FMED股票？
您可以以30.19的当前价格购买Fidelity Disruptive Medicine ETF股票。订单通常设置在30.19或30.49附近，而21和0.20%显示市场活动。立即关注FMED的实时图表更新。
如何投资FMED股票？
投资Fidelity Disruptive Medicine ETF需要考虑年度范围23.48 - 30.39和当前价格30.19。许多人在以30.19或30.49下订单之前，会比较7.21%和。实时查看FMED价格图表，了解每日变化。
Fidelity Disruptive Medicine ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Disruptive Medicine ETF的最高价格是30.39。在23.48 - 30.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Disruptive Medicine ETF的绩效。
Fidelity Disruptive Medicine ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Disruptive Medicine ETF（FMED）的最低价格为23.48。将其与当前的30.19和23.48 - 30.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMED股票是什么时候拆分的？
Fidelity Disruptive Medicine ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.39和24.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.39
- 开盘价
- 30.13
- 卖价
- 30.19
- 买价
- 30.49
- 最低价
- 30.13
- 最高价
- 30.31
- 交易量
- 21
- 日变化
- -0.66%
- 月变化
- 7.21%
- 6个月变化
- 16.88%
- 年变化
- 24.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%