报价部分
货币 / FMED
回到股票

FMED: Fidelity Disruptive Medicine ETF

30.19 USD 0.20 (0.66%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FMED汇率已更改-0.66%。当日，交易品种以低点30.13和高点30.31进行交易。

关注Fidelity Disruptive Medicine ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FMED股票今天的价格是多少？

Fidelity Disruptive Medicine ETF股票今天的定价为30.19。它在30.13 - 30.31范围内交易，昨天的收盘价为30.39，交易量达到21。FMED的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Disruptive Medicine ETF股票是否支付股息？

Fidelity Disruptive Medicine ETF目前的价值为30.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.55%和USD。实时查看图表以跟踪FMED走势。

如何购买FMED股票？

您可以以30.19的当前价格购买Fidelity Disruptive Medicine ETF股票。订单通常设置在30.19或30.49附近，而21和0.20%显示市场活动。立即关注FMED的实时图表更新。

如何投资FMED股票？

投资Fidelity Disruptive Medicine ETF需要考虑年度范围23.48 - 30.39和当前价格30.19。许多人在以30.19或30.49下订单之前，会比较7.21%和。实时查看FMED价格图表，了解每日变化。

Fidelity Disruptive Medicine ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Disruptive Medicine ETF的最高价格是30.39。在23.48 - 30.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Disruptive Medicine ETF的绩效。

Fidelity Disruptive Medicine ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Disruptive Medicine ETF（FMED）的最低价格为23.48。将其与当前的30.19和23.48 - 30.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMED股票是什么时候拆分的？

Fidelity Disruptive Medicine ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.39和24.55%中可见。

日范围
30.13 30.31
年范围
23.48 30.39
前一天收盘价
30.39
开盘价
30.13
卖价
30.19
买价
30.49
最低价
30.13
最高价
30.31
交易量
21
日变化
-0.66%
月变化
7.21%
6个月变化
16.88%
年变化
24.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%