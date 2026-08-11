КотировкиРазделы
Валюты / FMAR
Назад в Рынок акций США

FMAR: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

53.18 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FMAR за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.14, а максимальная — 53.29.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FMAR сегодня?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) сегодня оценивается на уровне 53.18. Инструмент торгуется в пределах 53.14 - 53.29, вчерашнее закрытие составило 53.16, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March?

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March в настоящее время оценивается в 53.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.55% и USD. Отслеживайте движения FMAR на графике в реальном времени.

Как купить акции FMAR?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) по текущей цене 53.18. Ордера обычно размещаются около 53.18 или 53.48, тогда как 18 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FMAR?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March предполагает учет годового диапазона 45.57 - 53.29 и текущей цены 53.18. Многие сравнивают 0.68% и 10.84% перед размещением ордеров на 53.18 или 53.48. Изучайте ежедневные изменения цены FMAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) за последний год составила 53.29. Акции заметно колебались в пределах 45.57 - 53.29, сравнение с 53.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) за год составила 45.57. Сравнение с текущими 53.18 и 45.57 - 53.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FMAR?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.16 и 16.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
53.14 53.29
Годовой диапазон
45.57 53.29
Предыдущее закрытие
53.16
Open
53.17
Bid
53.18
Ask
53.48
Low
53.14
High
53.29
Объем
18
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.68%
6-месячное изменение
10.84%
Годовое изменение
16.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%