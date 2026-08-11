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FMAR: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
Курс FMAR за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.14, а максимальная — 53.29.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FMAR сегодня?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) сегодня оценивается на уровне 53.18. Инструмент торгуется в пределах 53.14 - 53.29, вчерашнее закрытие составило 53.16, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March?
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March в настоящее время оценивается в 53.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.55% и USD. Отслеживайте движения FMAR на графике в реальном времени.
Как купить акции FMAR?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) по текущей цене 53.18. Ордера обычно размещаются около 53.18 или 53.48, тогда как 18 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FMAR?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March предполагает учет годового диапазона 45.57 - 53.29 и текущей цены 53.18. Многие сравнивают 0.68% и 10.84% перед размещением ордеров на 53.18 или 53.48. Изучайте ежедневные изменения цены FMAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) за последний год составила 53.29. Акции заметно колебались в пределах 45.57 - 53.29, сравнение с 53.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) за год составила 45.57. Сравнение с текущими 53.18 и 45.57 - 53.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FMAR?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.16 и 16.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 53.16
- Open
- 53.17
- Bid
- 53.18
- Ask
- 53.48
- Low
- 53.14
- High
- 53.29
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.68%
- 6-месячное изменение
- 10.84%
- Годовое изменение
- 16.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%