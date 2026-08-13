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FMAR: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

53.12 USD 0.06 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FMAR汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点53.12和高点53.26进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FMAR股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March股票今天的定价为53.12。它在53.12 - 53.26范围内交易，昨天的收盘价为53.18，交易量达到12。FMAR的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March目前的价值为53.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.41%和USD。实时查看图表以跟踪FMAR走势。

如何购买FMAR股票？

您可以以53.12的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March股票。订单通常设置在53.12或53.42附近，而12和-0.26%显示市场活动。立即关注FMAR的实时图表更新。

如何投资FMAR股票？

投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March需要考虑年度范围45.57 - 53.29和当前价格53.12。许多人在以53.12或53.42下订单之前，会比较0.57%和。实时查看FMAR价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March的最高价格是53.29。在45.57 - 53.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March的绩效。

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March（FMAR）的最低价格为45.57。将其与当前的53.12和45.57 - 53.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMAR股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.18和16.41%中可见。

日范围
53.12 53.26
年范围
45.57 53.29
前一天收盘价
53.18
开盘价
53.26
卖价
53.12
买价
53.42
最低价
53.12
最高价
53.26
交易量
12
日变化
-0.11%
月变化
0.57%
6个月变化
10.71%
年变化
16.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%