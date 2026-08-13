FMAR: FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
今日FMAR汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点53.12和高点53.26进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FMAR股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March股票今天的定价为53.12。它在53.12 - 53.26范围内交易，昨天的收盘价为53.18，交易量达到12。FMAR的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March目前的价值为53.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.41%和USD。实时查看图表以跟踪FMAR走势。
如何购买FMAR股票？
您可以以53.12的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March股票。订单通常设置在53.12或53.42附近，而12和-0.26%显示市场活动。立即关注FMAR的实时图表更新。
如何投资FMAR股票？
投资FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March需要考虑年度范围45.57 - 53.29和当前价格53.12。许多人在以53.12或53.42下订单之前，会比较0.57%和。实时查看FMAR价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March的最高价格是53.29。在45.57 - 53.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March的绩效。
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March（FMAR）的最低价格为45.57。将其与当前的53.12和45.57 - 53.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMAR股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.18和16.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 53.18
- 开盘价
- 53.26
- 卖价
- 53.12
- 买价
- 53.42
- 最低价
- 53.12
- 最高价
- 53.26
- 交易量
- 12
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 0.57%
- 6个月变化
- 10.71%
- 年变化
- 16.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%