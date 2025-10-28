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FLSW: Franklin FTSE Switzerland ETF
Курс FLSW за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.40, а максимальная — 44.56.
Следите за динамикой Franklin FTSE Switzerland ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FLSW сегодня?
Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) сегодня оценивается на уровне 44.52. Инструмент торгуется в пределах 44.40 - 44.56, вчерашнее закрытие составило 44.67, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLSW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Switzerland ETF?
Franklin FTSE Switzerland ETF в настоящее время оценивается в 44.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.47% и USD. Отслеживайте движения FLSW на графике в реальном времени.
Как купить акции FLSW?
Вы можете купить акции Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) по текущей цене 44.52. Ордера обычно размещаются около 44.52 или 44.82, тогда как 8 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLSW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FLSW?
Инвестирование в Franklin FTSE Switzerland ETF предполагает учет годового диапазона 37.41 - 45.27 и текущей цены 44.52. Многие сравнивают 1.44% и 0.91% перед размещением ордеров на 44.52 или 44.82. Изучайте ежедневные изменения цены FLSW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Switzerland ETF?
Самая высокая цена Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) за последний год составила 45.27. Акции заметно колебались в пределах 37.41 - 45.27, сравнение с 44.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Switzerland ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Switzerland ETF?
Самая низкая цена Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) за год составила 37.41. Сравнение с текущими 44.52 и 37.41 - 45.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLSW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FLSW?
В прошлом Franklin FTSE Switzerland ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.67 и 17.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.67
- Open
- 44.48
- Bid
- 44.52
- Ask
- 44.82
- Low
- 44.40
- High
- 44.56
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 1.44%
- 6-месячное изменение
- 0.91%
- Годовое изменение
- 17.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%