КотировкиРазделы
Валюты / FLSW
Назад в Рынок акций США

FLSW: Franklin FTSE Switzerland ETF

44.52 USD 0.15 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLSW за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.40, а максимальная — 44.56.

Следите за динамикой Franklin FTSE Switzerland ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FLSW

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLSW сегодня?

Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) сегодня оценивается на уровне 44.52. Инструмент торгуется в пределах 44.40 - 44.56, вчерашнее закрытие составило 44.67, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLSW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin FTSE Switzerland ETF?

Franklin FTSE Switzerland ETF в настоящее время оценивается в 44.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.47% и USD. Отслеживайте движения FLSW на графике в реальном времени.

Как купить акции FLSW?

Вы можете купить акции Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) по текущей цене 44.52. Ордера обычно размещаются около 44.52 или 44.82, тогда как 8 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLSW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLSW?

Инвестирование в Franklin FTSE Switzerland ETF предполагает учет годового диапазона 37.41 - 45.27 и текущей цены 44.52. Многие сравнивают 1.44% и 0.91% перед размещением ордеров на 44.52 или 44.82. Изучайте ежедневные изменения цены FLSW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin FTSE Switzerland ETF?

Самая высокая цена Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) за последний год составила 45.27. Акции заметно колебались в пределах 37.41 - 45.27, сравнение с 44.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin FTSE Switzerland ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin FTSE Switzerland ETF?

Самая низкая цена Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) за год составила 37.41. Сравнение с текущими 44.52 и 37.41 - 45.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLSW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLSW?

В прошлом Franklin FTSE Switzerland ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.67 и 17.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.40 44.56
Годовой диапазон
37.41 45.27
Предыдущее закрытие
44.67
Open
44.48
Bid
44.52
Ask
44.82
Low
44.40
High
44.56
Объем
8
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
1.44%
6-месячное изменение
0.91%
Годовое изменение
17.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%