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FLRG: Fidelity U.S. Multifactor ETF

42.79 USD 0.04 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FLRG за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.76, а максимальная — 42.95.

Следите за динамикой Fidelity U.S. Multifactor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLRG сегодня?

Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) сегодня оценивается на уровне 42.79. Инструмент торгуется в пределах 42.76 - 42.95, вчерашнее закрытие составило 42.83, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLRG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity U.S. Multifactor ETF?

Fidelity U.S. Multifactor ETF в настоящее время оценивается в 42.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.96% и USD. Отслеживайте движения FLRG на графике в реальном времени.

Как купить акции FLRG?

Вы можете купить акции Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) по текущей цене 42.79. Ордера обычно размещаются около 42.79 или 43.09, тогда как 20 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLRG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLRG?

Инвестирование в Fidelity U.S. Multifactor ETF предполагает учет годового диапазона 35.94 - 42.95 и текущей цены 42.79. Многие сравнивают 2.76% и 11.72% перед размещением ордеров на 42.79 или 43.09. Изучайте ежедневные изменения цены FLRG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity U.S. Multifactor ETF?

Самая высокая цена Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) за последний год составила 42.95. Акции заметно колебались в пределах 35.94 - 42.95, сравнение с 42.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity U.S. Multifactor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity U.S. Multifactor ETF?

Самая низкая цена Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) за год составила 35.94. Сравнение с текущими 42.79 и 35.94 - 42.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLRG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLRG?

В прошлом Fidelity U.S. Multifactor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.83 и 15.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.76 42.95
Годовой диапазон
35.94 42.95
Предыдущее закрытие
42.83
Open
42.87
Bid
42.79
Ask
43.09
Low
42.76
High
42.95
Объем
20
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
2.76%
6-месячное изменение
11.72%
Годовое изменение
15.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%