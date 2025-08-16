FLRG: Fidelity U.S. Multifactor ETF
今日FLRG汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点42.55和高点42.84进行交易。
关注Fidelity U.S. Multifactor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FLRG股票今天的价格是多少？
Fidelity U.S. Multifactor ETF股票今天的定价为42.55。它在42.55 - 42.84范围内交易，昨天的收盘价为42.79，交易量达到17。FLRG的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity U.S. Multifactor ETF股票是否支付股息？
Fidelity U.S. Multifactor ETF目前的价值为42.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.31%和USD。实时查看图表以跟踪FLRG走势。
如何购买FLRG股票？
您可以以42.55的当前价格购买Fidelity U.S. Multifactor ETF股票。订单通常设置在42.55或42.85附近，而17和-0.40%显示市场活动。立即关注FLRG的实时图表更新。
如何投资FLRG股票？
投资Fidelity U.S. Multifactor ETF需要考虑年度范围35.94 - 42.95和当前价格42.55。许多人在以42.55或42.85下订单之前，会比较2.19%和。实时查看FLRG价格图表，了解每日变化。
Fidelity U.S. Multifactor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity U.S. Multifactor ETF的最高价格是42.95。在35.94 - 42.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity U.S. Multifactor ETF的绩效。
Fidelity U.S. Multifactor ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity U.S. Multifactor ETF（FLRG）的最低价格为35.94。将其与当前的42.55和35.94 - 42.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLRG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FLRG股票是什么时候拆分的？
Fidelity U.S. Multifactor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.79和15.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.79
- 开盘价
- 42.72
- 卖价
- 42.55
- 买价
- 42.85
- 最低价
- 42.55
- 最高价
- 42.84
- 交易量
- 17
- 日变化
- -0.56%
- 月变化
- 2.19%
- 6个月变化
- 11.10%
- 年变化
- 15.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%