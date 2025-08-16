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FLRG: Fidelity U.S. Multifactor ETF

42.55 USD 0.24 (0.56%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FLRG汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点42.55和高点42.84进行交易。

关注Fidelity U.S. Multifactor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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FLRG新闻

常见问题解答

FLRG股票今天的价格是多少？

Fidelity U.S. Multifactor ETF股票今天的定价为42.55。它在42.55 - 42.84范围内交易，昨天的收盘价为42.79，交易量达到17。FLRG的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity U.S. Multifactor ETF股票是否支付股息？

Fidelity U.S. Multifactor ETF目前的价值为42.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.31%和USD。实时查看图表以跟踪FLRG走势。

如何购买FLRG股票？

您可以以42.55的当前价格购买Fidelity U.S. Multifactor ETF股票。订单通常设置在42.55或42.85附近，而17和-0.40%显示市场活动。立即关注FLRG的实时图表更新。

如何投资FLRG股票？

投资Fidelity U.S. Multifactor ETF需要考虑年度范围35.94 - 42.95和当前价格42.55。许多人在以42.55或42.85下订单之前，会比较2.19%和。实时查看FLRG价格图表，了解每日变化。

Fidelity U.S. Multifactor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity U.S. Multifactor ETF的最高价格是42.95。在35.94 - 42.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity U.S. Multifactor ETF的绩效。

Fidelity U.S. Multifactor ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity U.S. Multifactor ETF（FLRG）的最低价格为35.94。将其与当前的42.55和35.94 - 42.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLRG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLRG股票是什么时候拆分的？

Fidelity U.S. Multifactor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.79和15.31%中可见。

日范围
42.55 42.84
年范围
35.94 42.95
前一天收盘价
42.79
开盘价
42.72
卖价
42.55
买价
42.85
最低价
42.55
最高价
42.84
交易量
17
日变化
-0.56%
月变化
2.19%
6个月变化
11.10%
年变化
15.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%