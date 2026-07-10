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FJP: First Trust Japan AlphaDEX Fund

76.67 USD 1.07 (1.38%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FJP за сегодня изменился на -1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.06, а максимальная — 78.46.

Следите за динамикой First Trust Japan AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FJP сегодня?

First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) сегодня оценивается на уровне 76.67. Инструмент торгуется в пределах 76.06 - 78.46, вчерашнее закрытие составило 77.74, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FJP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Japan AlphaDEX Fund?

First Trust Japan AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 76.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.91% и USD. Отслеживайте движения FJP на графике в реальном времени.

Как купить акции FJP?

Вы можете купить акции First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) по текущей цене 76.67. Ордера обычно размещаются около 76.67 или 76.97, тогда как 36 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FJP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FJP?

Инвестирование в First Trust Japan AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 62.01 - 82.35 и текущей цены 76.67. Многие сравнивают 2.76% и -3.80% перед размещением ордеров на 76.67 или 76.97. Изучайте ежедневные изменения цены FJP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Japan AlphaDEX Fund?

Самая высокая цена First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) за последний год составила 82.35. Акции заметно колебались в пределах 62.01 - 82.35, сравнение с 77.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Japan AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Japan AlphaDEX Fund?

Самая низкая цена First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) за год составила 62.01. Сравнение с текущими 76.67 и 62.01 - 82.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FJP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FJP?

В прошлом First Trust Japan AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.74 и 18.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
76.06 78.46
Годовой диапазон
62.01 82.35
Предыдущее закрытие
77.74
Open
76.69
Bid
76.67
Ask
76.97
Low
76.06
High
78.46
Объем
36
Дневное изменение
-1.38%
Месячное изменение
2.76%
6-месячное изменение
-3.80%
Годовое изменение
18.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%