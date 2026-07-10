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FJP: First Trust Japan AlphaDEX Fund
Курс FJP за сегодня изменился на -1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.06, а максимальная — 78.46.
Следите за динамикой First Trust Japan AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FJP сегодня?
First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) сегодня оценивается на уровне 76.67. Инструмент торгуется в пределах 76.06 - 78.46, вчерашнее закрытие составило 77.74, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FJP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Japan AlphaDEX Fund?
First Trust Japan AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 76.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.91% и USD. Отслеживайте движения FJP на графике в реальном времени.
Как купить акции FJP?
Вы можете купить акции First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) по текущей цене 76.67. Ордера обычно размещаются около 76.67 или 76.97, тогда как 36 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FJP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FJP?
Инвестирование в First Trust Japan AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 62.01 - 82.35 и текущей цены 76.67. Многие сравнивают 2.76% и -3.80% перед размещением ордеров на 76.67 или 76.97. Изучайте ежедневные изменения цены FJP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Japan AlphaDEX Fund?
Самая высокая цена First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) за последний год составила 82.35. Акции заметно колебались в пределах 62.01 - 82.35, сравнение с 77.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Japan AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Japan AlphaDEX Fund?
Самая низкая цена First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) за год составила 62.01. Сравнение с текущими 76.67 и 62.01 - 82.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FJP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FJP?
В прошлом First Trust Japan AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.74 и 18.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 77.74
- Open
- 76.69
- Bid
- 76.67
- Ask
- 76.97
- Low
- 76.06
- High
- 78.46
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- -1.38%
- Месячное изменение
- 2.76%
- 6-месячное изменение
- -3.80%
- Годовое изменение
- 18.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%