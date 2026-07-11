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FJP: First Trust日本AlphaDEX基金

76.40 USD 0.27 (0.35%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FJP汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点75.95和高点76.78进行交易。

关注First Trust日本AlphaDEX基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FJP新闻

常见问题解答

FJP股票今天的价格是多少？

First Trust日本AlphaDEX基金股票今天的定价为76.40。它在75.95 - 76.78范围内交易，昨天的收盘价为76.67，交易量达到21。FJP的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust日本AlphaDEX基金股票是否支付股息？

First Trust日本AlphaDEX基金目前的价值为76.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.49%和USD。实时查看图表以跟踪FJP走势。

如何购买FJP股票？

您可以以76.40的当前价格购买First Trust日本AlphaDEX基金股票。订单通常设置在76.40或76.70附近，而21和-0.49%显示市场活动。立即关注FJP的实时图表更新。

如何投资FJP股票？

投资First Trust日本AlphaDEX基金需要考虑年度范围62.01 - 82.35和当前价格76.40。许多人在以76.40或76.70下订单之前，会比较2.40%和。实时查看FJP价格图表，了解每日变化。

First Trust日本AlphaDEX基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust日本AlphaDEX基金的最高价格是82.35。在62.01 - 82.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust日本AlphaDEX基金的绩效。

First Trust日本AlphaDEX基金股票的最低价格是多少？

First Trust日本AlphaDEX基金（FJP）的最低价格为62.01。将其与当前的76.40和62.01 - 82.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FJP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FJP股票是什么时候拆分的？

First Trust日本AlphaDEX基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、76.67和18.49%中可见。

日范围
75.95 76.78
年范围
62.01 82.35
前一天收盘价
76.67
开盘价
76.78
卖价
76.40
买价
76.70
最低价
75.95
最高价
76.78
交易量
21
日变化
-0.35%
月变化
2.40%
6个月变化
-4.14%
年变化
18.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%