FJP: First Trust日本AlphaDEX基金
今日FJP汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点75.95和高点76.78进行交易。
关注First Trust日本AlphaDEX基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FJP股票今天的价格是多少？
First Trust日本AlphaDEX基金股票今天的定价为76.40。它在75.95 - 76.78范围内交易，昨天的收盘价为76.67，交易量达到21。FJP的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust日本AlphaDEX基金股票是否支付股息？
First Trust日本AlphaDEX基金目前的价值为76.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.49%和USD。实时查看图表以跟踪FJP走势。
如何购买FJP股票？
您可以以76.40的当前价格购买First Trust日本AlphaDEX基金股票。订单通常设置在76.40或76.70附近，而21和-0.49%显示市场活动。立即关注FJP的实时图表更新。
如何投资FJP股票？
投资First Trust日本AlphaDEX基金需要考虑年度范围62.01 - 82.35和当前价格76.40。许多人在以76.40或76.70下订单之前，会比较2.40%和。实时查看FJP价格图表，了解每日变化。
First Trust日本AlphaDEX基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust日本AlphaDEX基金的最高价格是82.35。在62.01 - 82.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust日本AlphaDEX基金的绩效。
First Trust日本AlphaDEX基金股票的最低价格是多少？
First Trust日本AlphaDEX基金（FJP）的最低价格为62.01。将其与当前的76.40和62.01 - 82.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FJP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FJP股票是什么时候拆分的？
First Trust日本AlphaDEX基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、76.67和18.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 76.67
- 开盘价
- 76.78
- 卖价
- 76.40
- 买价
- 76.70
- 最低价
- 75.95
- 最高价
- 76.78
- 交易量
- 21
- 日变化
- -0.35%
- 月变化
- 2.40%
- 6个月变化
- -4.14%
- 年变化
- 18.49%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%