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FINT: Frontier Asset Total International Equity ETF
Курс FINT за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.57, а максимальная — 36.97.
Следите за динамикой Frontier Asset Total International Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FINT сегодня?
Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) сегодня оценивается на уровне 36.69. Инструмент торгуется в пределах 36.57 - 36.97, вчерашнее закрытие составило 36.62, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FINT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Frontier Asset Total International Equity ETF?
Frontier Asset Total International Equity ETF в настоящее время оценивается в 36.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.16% и USD. Отслеживайте движения FINT на графике в реальном времени.
Как купить акции FINT?
Вы можете купить акции Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) по текущей цене 36.69. Ордера обычно размещаются около 36.69 или 36.99, тогда как 6 и 0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FINT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FINT?
Инвестирование в Frontier Asset Total International Equity ETF предполагает учет годового диапазона 31.81 - 36.97 и текущей цены 36.69. Многие сравнивают 2.43% и 5.55% перед размещением ордеров на 36.69 или 36.99. Изучайте ежедневные изменения цены FINT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Frontier Asset Total International Equity ETF?
Самая высокая цена Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) за последний год составила 36.97. Акции заметно колебались в пределах 31.81 - 36.97, сравнение с 36.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Frontier Asset Total International Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Frontier Asset Total International Equity ETF?
Самая низкая цена Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) за год составила 31.81. Сравнение с текущими 36.69 и 31.81 - 36.97 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FINT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FINT?
В прошлом Frontier Asset Total International Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.62 и 6.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.62
- Open
- 36.57
- Bid
- 36.69
- Ask
- 36.99
- Low
- 36.57
- High
- 36.97
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 2.43%
- 6-месячное изменение
- 5.55%
- Годовое изменение
- 6.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%