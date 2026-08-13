FINT: Frontier Asset Total International Equity ETF
今日FINT汇率已更改-0.35%。当日，交易品种以低点36.56和高点36.74进行交易。
关注Frontier Asset Total International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FINT股票今天的价格是多少？
Frontier Asset Total International Equity ETF股票今天的定价为36.56。它在36.56 - 36.74范围内交易，昨天的收盘价为36.69，交易量达到5。FINT的实时价格图表显示了这些更新。
Frontier Asset Total International Equity ETF股票是否支付股息？
Frontier Asset Total International Equity ETF目前的价值为36.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.79%和USD。实时查看图表以跟踪FINT走势。
如何购买FINT股票？
您可以以36.56的当前价格购买Frontier Asset Total International Equity ETF股票。订单通常设置在36.56或36.86附近，而5和-0.35%显示市场活动。立即关注FINT的实时图表更新。
如何投资FINT股票？
投资Frontier Asset Total International Equity ETF需要考虑年度范围31.81 - 36.97和当前价格36.56。许多人在以36.56或36.86下订单之前，会比较2.07%和。实时查看FINT价格图表，了解每日变化。
Frontier Asset Total International Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Frontier Asset Total International Equity ETF的最高价格是36.97。在31.81 - 36.97内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Frontier Asset Total International Equity ETF的绩效。
Frontier Asset Total International Equity ETF股票的最低价格是多少？
Frontier Asset Total International Equity ETF（FINT）的最低价格为31.81。将其与当前的36.56和31.81 - 36.97进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FINT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FINT股票是什么时候拆分的？
Frontier Asset Total International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.69和5.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.69
- 开盘价
- 36.69
- 卖价
- 36.56
- 买价
- 36.86
- 最低价
- 36.56
- 最高价
- 36.74
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.35%
- 月变化
- 2.07%
- 6个月变化
- 5.18%
- 年变化
- 5.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%