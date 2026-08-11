КотировкиРазделы
Валюты / FIIG
Назад в Рынок акций США

FIIG: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du

20.40 USD 0.08 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FIIG за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.39, а максимальная — 20.45.

Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FIIG сегодня?

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du (FIIG) сегодня оценивается на уровне 20.40. Инструмент торгуется в пределах 20.39 - 20.45, вчерашнее закрытие составило 20.48, а торговый объем достиг 130. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FIIG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du?

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du в настоящее время оценивается в 20.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.05% и USD. Отслеживайте движения FIIG на графике в реальном времени.

Как купить акции FIIG?

Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du (FIIG) по текущей цене 20.40. Ордера обычно размещаются около 20.40 или 20.70, тогда как 130 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FIIG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FIIG?

Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du предполагает учет годового диапазона 20.30 - 21.28 и текущей цены 20.40. Многие сравнивают -0.10% и -3.45% перед размещением ордеров на 20.40 или 20.70. Изучайте ежедневные изменения цены FIIG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du?

Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du (FIIG) за последний год составила 21.28. Акции заметно колебались в пределах 20.30 - 21.28, сравнение с 20.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du?

Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du (FIIG) за год составила 20.30. Сравнение с текущими 20.40 и 20.30 - 21.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FIIG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FIIG?

В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.48 и -4.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.39 20.45
Годовой диапазон
20.30 21.28
Предыдущее закрытие
20.48
Open
20.45
Bid
20.40
Ask
20.70
Low
20.39
High
20.45
Объем
130
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
-0.10%
6-месячное изменение
-3.45%
Годовое изменение
-4.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%