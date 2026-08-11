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FIIG: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du
Курс FIIG за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.39, а максимальная — 20.45.
Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FIIG сегодня?
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du (FIIG) сегодня оценивается на уровне 20.40. Инструмент торгуется в пределах 20.39 - 20.45, вчерашнее закрытие составило 20.48, а торговый объем достиг 130. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FIIG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du?
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du в настоящее время оценивается в 20.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.05% и USD. Отслеживайте движения FIIG на графике в реальном времени.
Как купить акции FIIG?
Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du (FIIG) по текущей цене 20.40. Ордера обычно размещаются около 20.40 или 20.70, тогда как 130 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FIIG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FIIG?
Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du предполагает учет годового диапазона 20.30 - 21.28 и текущей цены 20.40. Многие сравнивают -0.10% и -3.45% перед размещением ордеров на 20.40 или 20.70. Изучайте ежедневные изменения цены FIIG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du?
Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du (FIIG) за последний год составила 21.28. Акции заметно колебались в пределах 20.30 - 21.28, сравнение с 20.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du?
Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du (FIIG) за год составила 20.30. Сравнение с текущими 20.40 и 20.30 - 21.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FIIG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FIIG?
В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.48 и -4.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.48
- Open
- 20.45
- Bid
- 20.40
- Ask
- 20.70
- Low
- 20.39
- High
- 20.45
- Объем
- 130
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- -3.45%
- Годовое изменение
- -4.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%