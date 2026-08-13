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FIIG: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du

20.40 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FIIG汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点20.40和高点20.44进行交易。

关注First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FIIG股票今天的价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du股票今天的定价为20.40。它在20.40 - 20.44范围内交易，昨天的收盘价为20.40，交易量达到68。FIIG的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du股票是否支付股息？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du目前的价值为20.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.05%和USD。实时查看图表以跟踪FIIG走势。

如何购买FIIG股票？

您可以以20.40的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du股票。订单通常设置在20.40或20.70附近，而68和-0.10%显示市场活动。立即关注FIIG的实时图表更新。

如何投资FIIG股票？

投资First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du需要考虑年度范围20.30 - 21.28和当前价格20.40。许多人在以20.40或20.70下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看FIIG价格图表，了解每日变化。

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du的最高价格是21.28。在20.30 - 21.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du的绩效。

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du股票的最低价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du（FIIG）的最低价格为20.30。将其与当前的20.40和20.30 - 21.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FIIG股票是什么时候拆分的？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.40和-4.05%中可见。

日范围
20.40 20.44
年范围
20.30 21.28
前一天收盘价
20.40
开盘价
20.42
卖价
20.40
买价
20.70
最低价
20.40
最高价
20.44
交易量
68
日变化
0.00%
月变化
-0.10%
6个月变化
-3.45%
年变化
-4.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%