FIIG: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du
今日FIIG汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点20.40和高点20.44进行交易。
关注First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FIIG股票今天的价格是多少？
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du股票今天的定价为20.40。它在20.40 - 20.44范围内交易，昨天的收盘价为20.40，交易量达到68。FIIG的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du股票是否支付股息？
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du目前的价值为20.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.05%和USD。实时查看图表以跟踪FIIG走势。
如何购买FIIG股票？
您可以以20.40的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du股票。订单通常设置在20.40或20.70附近，而68和-0.10%显示市场活动。立即关注FIIG的实时图表更新。
如何投资FIIG股票？
投资First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du需要考虑年度范围20.30 - 21.28和当前价格20.40。许多人在以20.40或20.70下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看FIIG价格图表，了解每日变化。
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du的最高价格是21.28。在20.30 - 21.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du的绩效。
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du股票的最低价格是多少？
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du（FIIG）的最低价格为20.30。将其与当前的20.40和20.30 - 21.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FIIG股票是什么时候拆分的？
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Intermediate Du历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.40和-4.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.40
- 开盘价
- 20.42
- 卖价
- 20.40
- 买价
- 20.70
- 最低价
- 20.40
- 最高价
- 20.44
- 交易量
- 68
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.10%
- 6个月变化
- -3.45%
- 年变化
- -4.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%