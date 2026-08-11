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FHYS: Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High
Курс FHYS за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.91, а максимальная — 23.01.
Следите за динамикой Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FHYS сегодня?
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High (FHYS) сегодня оценивается на уровне 22.91. Инструмент торгуется в пределах 22.91 - 23.01, вчерашнее закрытие составило 23.04, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FHYS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High?
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High в настоящее время оценивается в 22.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.80% и USD. Отслеживайте движения FHYS на графике в реальном времени.
Как купить акции FHYS?
Вы можете купить акции Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High (FHYS) по текущей цене 22.91. Ордера обычно размещаются около 22.91 или 23.21, тогда как 50 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FHYS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FHYS?
Инвестирование в Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High предполагает учет годового диапазона 22.77 - 23.34 и текущей цены 22.91. Многие сравнивают -0.09% и -0.74% перед размещением ордеров на 22.91 или 23.21. Изучайте ежедневные изменения цены FHYS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High?
Самая высокая цена Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High (FHYS) за последний год составила 23.34. Акции заметно колебались в пределах 22.77 - 23.34, сравнение с 23.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High?
Самая низкая цена Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High (FHYS) за год составила 22.77. Сравнение с текущими 22.91 и 22.77 - 23.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FHYS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FHYS?
В прошлом Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.04 и -1.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.04
- Open
- 23.01
- Bid
- 22.91
- Ask
- 23.21
- Low
- 22.91
- High
- 23.01
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- -0.56%
- Месячное изменение
- -0.09%
- 6-месячное изменение
- -0.74%
- Годовое изменение
- -1.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%