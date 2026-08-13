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FHYS: Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High

22.94 USD 0.03 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FHYS汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点22.93和高点22.97进行交易。

关注Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FHYS股票今天的价格是多少？

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High股票今天的定价为22.94。它在22.93 - 22.97范围内交易，昨天的收盘价为22.91，交易量达到21。FHYS的实时价格图表显示了这些更新。

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High股票是否支付股息？

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High目前的价值为22.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.67%和USD。实时查看图表以跟踪FHYS走势。

如何购买FHYS股票？

您可以以22.94的当前价格购买Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High股票。订单通常设置在22.94或23.24附近，而21和-0.04%显示市场活动。立即关注FHYS的实时图表更新。

如何投资FHYS股票？

投资Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High需要考虑年度范围22.77 - 23.34和当前价格22.94。许多人在以22.94或23.24下订单之前，会比较0.04%和。实时查看FHYS价格图表，了解每日变化。

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High的最高价格是23.34。在22.77 - 23.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High的绩效。

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High股票的最低价格是多少？

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High（FHYS）的最低价格为22.77。将其与当前的22.94和22.77 - 23.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FHYS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FHYS股票是什么时候拆分的？

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.91和-1.67%中可见。

日范围
22.93 22.97
年范围
22.77 23.34
前一天收盘价
22.91
开盘价
22.95
卖价
22.94
买价
23.24
最低价
22.93
最高价
22.97
交易量
21
日变化
0.13%
月变化
0.04%
6个月变化
-0.61%
年变化
-1.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%