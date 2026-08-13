FHYS: Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High
今日FHYS汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点22.93和高点22.97进行交易。
关注Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FHYS股票今天的价格是多少？
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High股票今天的定价为22.94。它在22.93 - 22.97范围内交易，昨天的收盘价为22.91，交易量达到21。FHYS的实时价格图表显示了这些更新。
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High股票是否支付股息？
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High目前的价值为22.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.67%和USD。实时查看图表以跟踪FHYS走势。
如何购买FHYS股票？
您可以以22.94的当前价格购买Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High股票。订单通常设置在22.94或23.24附近，而21和-0.04%显示市场活动。立即关注FHYS的实时图表更新。
如何投资FHYS股票？
投资Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High需要考虑年度范围22.77 - 23.34和当前价格22.94。许多人在以22.94或23.24下订单之前，会比较0.04%和。实时查看FHYS价格图表，了解每日变化。
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High的最高价格是23.34。在22.77 - 23.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High的绩效。
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High股票的最低价格是多少？
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High（FHYS）的最低价格为22.77。将其与当前的22.94和22.77 - 23.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FHYS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FHYS股票是什么时候拆分的？
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Short Duration High历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.91和-1.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.91
- 开盘价
- 22.95
- 卖价
- 22.94
- 买价
- 23.24
- 最低价
- 22.93
- 最高价
- 22.97
- 交易量
- 21
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- -0.61%
- 年变化
- -1.67%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%