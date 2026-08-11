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FGSI: FT Vest Growth Strength & Target Income ETF

21.50 USD 0.19 (0.89%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FGSI за сегодня изменился на 0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.50, а максимальная — 21.50.

Следите за динамикой FT Vest Growth Strength & Target Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FGSI сегодня?

FT Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) сегодня оценивается на уровне 21.50. Инструмент торгуется в пределах 21.50 - 21.50, вчерашнее закрытие составило 21.31, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FGSI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Growth Strength & Target Income ETF?

FT Vest Growth Strength & Target Income ETF в настоящее время оценивается в 21.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.02% и USD. Отслеживайте движения FGSI на графике в реальном времени.

Как купить акции FGSI?

Вы можете купить акции FT Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) по текущей цене 21.50. Ордера обычно размещаются около 21.50 или 21.80, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FGSI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FGSI?

Инвестирование в FT Vest Growth Strength & Target Income ETF предполагает учет годового диапазона 19.29 - 21.50 и текущей цены 21.50. Многие сравнивают 2.92% и 6.02% перед размещением ордеров на 21.50 или 21.80. Изучайте ежедневные изменения цены FGSI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Growth Strength & Target Income ETF?

Самая высокая цена FT Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) за последний год составила 21.50. Акции заметно колебались в пределах 19.29 - 21.50, сравнение с 21.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Growth Strength & Target Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Growth Strength & Target Income ETF?

Самая низкая цена FT Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) за год составила 19.29. Сравнение с текущими 21.50 и 19.29 - 21.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FGSI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FGSI?

В прошлом FT Vest Growth Strength & Target Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.31 и 4.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.50 21.50
Годовой диапазон
19.29 21.50
Предыдущее закрытие
21.31
Open
21.50
Bid
21.50
Ask
21.80
Low
21.50
High
21.50
Объем
1
Дневное изменение
0.89%
Месячное изменение
2.92%
6-месячное изменение
6.02%
Годовое изменение
4.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%