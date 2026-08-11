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FGSI: FT Vest Growth Strength & Target Income ETF
Курс FGSI за сегодня изменился на 0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.50, а максимальная — 21.50.
Следите за динамикой FT Vest Growth Strength & Target Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FGSI сегодня?
FT Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) сегодня оценивается на уровне 21.50. Инструмент торгуется в пределах 21.50 - 21.50, вчерашнее закрытие составило 21.31, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FGSI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest Growth Strength & Target Income ETF?
FT Vest Growth Strength & Target Income ETF в настоящее время оценивается в 21.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.02% и USD. Отслеживайте движения FGSI на графике в реальном времени.
Как купить акции FGSI?
Вы можете купить акции FT Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) по текущей цене 21.50. Ордера обычно размещаются около 21.50 или 21.80, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FGSI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FGSI?
Инвестирование в FT Vest Growth Strength & Target Income ETF предполагает учет годового диапазона 19.29 - 21.50 и текущей цены 21.50. Многие сравнивают 2.92% и 6.02% перед размещением ордеров на 21.50 или 21.80. Изучайте ежедневные изменения цены FGSI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest Growth Strength & Target Income ETF?
Самая высокая цена FT Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) за последний год составила 21.50. Акции заметно колебались в пределах 19.29 - 21.50, сравнение с 21.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest Growth Strength & Target Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest Growth Strength & Target Income ETF?
Самая низкая цена FT Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) за год составила 19.29. Сравнение с текущими 21.50 и 19.29 - 21.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FGSI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FGSI?
В прошлом FT Vest Growth Strength & Target Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.31 и 4.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.31
- Open
- 21.50
- Bid
- 21.50
- Ask
- 21.80
- Low
- 21.50
- High
- 21.50
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.89%
- Месячное изменение
- 2.92%
- 6-месячное изменение
- 6.02%
- Годовое изменение
- 4.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%