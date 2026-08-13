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FGSI: FT Vest Growth Strength & Target Income ETF

21.49 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FGSI汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点21.49和高点21.49进行交易。

关注FT Vest Growth Strength & Target Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

FGSI股票今天的价格是多少？

FT Vest Growth Strength & Target Income ETF股票今天的定价为21.49。它在21.49 - 21.49范围内交易，昨天的收盘价为21.50，交易量达到2。FGSI的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Growth Strength & Target Income ETF股票是否支付股息？

FT Vest Growth Strength & Target Income ETF目前的价值为21.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.97%和USD。实时查看图表以跟踪FGSI走势。

如何购买FGSI股票？

您可以以21.49的当前价格购买FT Vest Growth Strength & Target Income ETF股票。订单通常设置在21.49或21.79附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注FGSI的实时图表更新。

如何投资FGSI股票？

投资FT Vest Growth Strength & Target Income ETF需要考虑年度范围19.29 - 21.50和当前价格21.49。许多人在以21.49或21.79下订单之前，会比较2.87%和。实时查看FGSI价格图表，了解每日变化。

FT Vest Growth Strength & Target Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Growth Strength & Target Income ETF的最高价格是21.50。在19.29 - 21.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Growth Strength & Target Income ETF的绩效。

FT Vest Growth Strength & Target Income ETF股票的最低价格是多少？

FT Vest Growth Strength & Target Income ETF（FGSI）的最低价格为19.29。将其与当前的21.49和19.29 - 21.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FGSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FGSI股票是什么时候拆分的？

FT Vest Growth Strength & Target Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.50和3.97%中可见。

日范围
21.49 21.49
年范围
19.29 21.50
前一天收盘价
21.50
开盘价
21.49
卖价
21.49
买价
21.79
最低价
21.49
最高价
21.49
交易量
2
日变化
-0.05%
月变化
2.87%
6个月变化
5.97%
年变化
3.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%