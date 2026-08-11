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FGRU: T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF

8.50 USD 0.30 (3.66%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FGRU за сегодня изменился на 3.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.91, а максимальная — 8.52.

Следите за динамикой T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FGRU сегодня?

T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF (FGRU) сегодня оценивается на уровне 8.50. Инструмент торгуется в пределах 7.91 - 8.52, вчерашнее закрытие составило 8.20, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FGRU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF?

T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 8.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -59.39% и USD. Отслеживайте движения FGRU на графике в реальном времени.

Как купить акции FGRU?

Вы можете купить акции T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF (FGRU) по текущей цене 8.50. Ордера обычно размещаются около 8.50 или 8.80, тогда как 50 и 5.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FGRU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FGRU?

Инвестирование в T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 6.05 - 24.98 и текущей цены 8.50. Многие сравнивают 40.50% и -17.07% перед размещением ордеров на 8.50 или 8.80. Изучайте ежедневные изменения цены FGRU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF (FGRU) за последний год составила 24.98. Акции заметно колебались в пределах 6.05 - 24.98, сравнение с 8.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF (FGRU) за год составила 6.05. Сравнение с текущими 8.50 и 6.05 - 24.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FGRU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FGRU?

В прошлом T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.20 и -59.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.91 8.52
Годовой диапазон
6.05 24.98
Предыдущее закрытие
8.20
Open
8.09
Bid
8.50
Ask
8.80
Low
7.91
High
8.52
Объем
50
Дневное изменение
3.66%
Месячное изменение
40.50%
6-месячное изменение
-17.07%
Годовое изменение
-59.39%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%