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FGRU: T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF
Курс FGRU за сегодня изменился на 3.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.91, а максимальная — 8.52.
Следите за динамикой T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FGRU сегодня?
T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF (FGRU) сегодня оценивается на уровне 8.50. Инструмент торгуется в пределах 7.91 - 8.52, вчерашнее закрытие составило 8.20, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FGRU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF?
T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 8.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -59.39% и USD. Отслеживайте движения FGRU на графике в реальном времени.
Как купить акции FGRU?
Вы можете купить акции T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF (FGRU) по текущей цене 8.50. Ордера обычно размещаются около 8.50 или 8.80, тогда как 50 и 5.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FGRU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FGRU?
Инвестирование в T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 6.05 - 24.98 и текущей цены 8.50. Многие сравнивают 40.50% и -17.07% перед размещением ордеров на 8.50 или 8.80. Изучайте ежедневные изменения цены FGRU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF (FGRU) за последний год составила 24.98. Акции заметно колебались в пределах 6.05 - 24.98, сравнение с 8.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF (FGRU) за год составила 6.05. Сравнение с текущими 8.50 и 6.05 - 24.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FGRU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FGRU?
В прошлом T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.20 и -59.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.20
- Open
- 8.09
- Bid
- 8.50
- Ask
- 8.80
- Low
- 7.91
- High
- 8.52
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 3.66%
- Месячное изменение
- 40.50%
- 6-месячное изменение
- -17.07%
- Годовое изменение
- -59.39%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%