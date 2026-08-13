FGRU股票今天的价格是多少？ T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF股票今天的定价为8.01。它在8.01 - 8.97范围内交易，昨天的收盘价为8.50，交易量达到15。FGRU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF股票是否支付股息？ T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF目前的价值为8.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-61.73%和USD。实时查看图表以跟踪FGRU走势。

如何购买FGRU股票？ 您可以以8.01的当前价格购买T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF股票。订单通常设置在8.01或8.31附近，而15和-9.59%显示市场活动。立即关注FGRU的实时图表更新。

如何投资FGRU股票？ 投资T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF需要考虑年度范围6.05 - 24.98和当前价格8.01。许多人在以8.01或8.31下订单之前，会比较32.40%和。实时查看FGRU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF的最高价格是24.98。在6.05 - 24.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF的绩效。

T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF股票的最低价格是多少？ T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF（FGRU）的最低价格为6.05。将其与当前的8.01和6.05 - 24.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FGRU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。