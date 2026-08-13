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FGRU: T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF

8.01 USD 0.49 (5.76%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FGRU汇率已更改-5.76%。当日，交易品种以低点8.01和高点8.97进行交易。

关注T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FGRU股票今天的价格是多少？

T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF股票今天的定价为8.01。它在8.01 - 8.97范围内交易，昨天的收盘价为8.50，交易量达到15。FGRU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF股票是否支付股息？

T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF目前的价值为8.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-61.73%和USD。实时查看图表以跟踪FGRU走势。

如何购买FGRU股票？

您可以以8.01的当前价格购买T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF股票。订单通常设置在8.01或8.31附近，而15和-9.59%显示市场活动。立即关注FGRU的实时图表更新。

如何投资FGRU股票？

投资T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF需要考虑年度范围6.05 - 24.98和当前价格8.01。许多人在以8.01或8.31下订单之前，会比较32.40%和。实时查看FGRU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF的最高价格是24.98。在6.05 - 24.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF的绩效。

T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF股票的最低价格是多少？

T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF（FGRU）的最低价格为6.05。将其与当前的8.01和6.05 - 24.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FGRU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FGRU股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X LONG FIGR DAILY TARGET ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.50和-61.73%中可见。

日范围
8.01 8.97
年范围
6.05 24.98
前一天收盘价
8.50
开盘价
8.86
卖价
8.01
买价
8.31
最低价
8.01
最高价
8.97
交易量
15
日变化
-5.76%
月变化
32.40%
6个月变化
-21.85%
年变化
-61.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%