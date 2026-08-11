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FEOE: First Eagle Overseas Equity ETF

56.36 USD 0.32 (0.56%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FEOE за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.08, а максимальная — 56.42.

Следите за динамикой First Eagle Overseas Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FEOE сегодня?

First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) сегодня оценивается на уровне 56.36. Инструмент торгуется в пределах 56.08 - 56.42, вчерашнее закрытие составило 56.68, а торговый объем достиг 861. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEOE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Eagle Overseas Equity ETF?

First Eagle Overseas Equity ETF в настоящее время оценивается в 56.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.77% и USD. Отслеживайте движения FEOE на графике в реальном времени.

Как купить акции FEOE?

Вы можете купить акции First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) по текущей цене 56.36. Ордера обычно размещаются около 56.36 или 56.66, тогда как 861 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEOE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FEOE?

Инвестирование в First Eagle Overseas Equity ETF предполагает учет годового диапазона 48.59 - 56.72 и текущей цены 56.36. Многие сравнивают 2.38% и 3.13% перед размещением ордеров на 56.36 или 56.66. Изучайте ежедневные изменения цены FEOE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Eagle Overseas Equity ETF?

Самая высокая цена First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) за последний год составила 56.72. Акции заметно колебались в пределах 48.59 - 56.72, сравнение с 56.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Eagle Overseas Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Eagle Overseas Equity ETF?

Самая низкая цена First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) за год составила 48.59. Сравнение с текущими 56.36 и 48.59 - 56.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEOE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FEOE?

В прошлом First Eagle Overseas Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.68 и 4.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.08 56.42
Годовой диапазон
48.59 56.72
Предыдущее закрытие
56.68
Open
56.34
Bid
56.36
Ask
56.66
Low
56.08
High
56.42
Объем
861
Дневное изменение
-0.56%
Месячное изменение
2.38%
6-месячное изменение
3.13%
Годовое изменение
4.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%