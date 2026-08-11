КотировкиРазделы
Валюты / FEAC
Назад в Рынок акций США

FEAC: Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

33.56 USD 0.07 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FEAC за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.56, а максимальная — 33.72.

Следите за динамикой Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FEAC сегодня?

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) сегодня оценивается на уровне 33.56. Инструмент торгуется в пределах 33.56 - 33.72, вчерашнее закрытие составило 33.63, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FEAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF?

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF в настоящее время оценивается в 33.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.77% и USD. Отслеживайте движения FEAC на графике в реальном времени.

Как купить акции FEAC?

Вы можете купить акции Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) по текущей цене 33.56. Ордера обычно размещаются около 33.56 или 33.86, тогда как 6 и -0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FEAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FEAC?

Инвестирование в Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF предполагает учет годового диапазона 26.96 - 33.72 и текущей цены 33.56. Многие сравнивают 2.22% и 15.47% перед размещением ордеров на 33.56 или 33.86. Изучайте ежедневные изменения цены FEAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF?

Самая высокая цена Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) за последний год составила 33.72. Акции заметно колебались в пределах 26.96 - 33.72, сравнение с 33.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF?

Самая низкая цена Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) за год составила 26.96. Сравнение с текущими 33.56 и 26.96 - 33.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FEAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FEAC?

В прошлом Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.63 и 14.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.56 33.72
Годовой диапазон
26.96 33.72
Предыдущее закрытие
33.63
Open
33.72
Bid
33.56
Ask
33.86
Low
33.56
High
33.72
Объем
6
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
2.22%
6-месячное изменение
15.47%
Годовое изменение
14.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%