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FDIF: Fidelity Disruptors ETF

41.22 USD 0.19 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FDIF за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.11, а максимальная — 41.30.

Следите за динамикой Fidelity Disruptors ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDIF сегодня?

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) сегодня оценивается на уровне 41.22. Инструмент торгуется в пределах 41.11 - 41.30, вчерашнее закрытие составило 41.03, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDIF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Disruptors ETF?

Fidelity Disruptors ETF в настоящее время оценивается в 41.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.20% и USD. Отслеживайте движения FDIF на графике в реальном времени.

Как купить акции FDIF?

Вы можете купить акции Fidelity Disruptors ETF (FDIF) по текущей цене 41.22. Ордера обычно размещаются около 41.22 или 41.52, тогда как 14 и 0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDIF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDIF?

Инвестирование в Fidelity Disruptors ETF предполагает учет годового диапазона 31.31 - 41.30 и текущей цены 41.22. Многие сравнивают 5.69% и 19.65% перед размещением ордеров на 41.22 или 41.52. Изучайте ежедневные изменения цены FDIF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Disruptors ETF?

Самая высокая цена Fidelity Disruptors ETF (FDIF) за последний год составила 41.30. Акции заметно колебались в пределах 31.31 - 41.30, сравнение с 41.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Disruptors ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Disruptors ETF?

Самая низкая цена Fidelity Disruptors ETF (FDIF) за год составила 31.31. Сравнение с текущими 41.22 и 31.31 - 41.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDIF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDIF?

В прошлом Fidelity Disruptors ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.03 и 21.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.11 41.30
Годовой диапазон
31.31 41.30
Предыдущее закрытие
41.03
Open
41.11
Bid
41.22
Ask
41.52
Low
41.11
High
41.30
Объем
14
Дневное изменение
0.46%
Месячное изменение
5.69%
6-месячное изменение
19.65%
Годовое изменение
21.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%