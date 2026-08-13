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FDIF: Fidelity Disruptors ETF

41.33 USD 0.11 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FDIF汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点41.33和高点41.45进行交易。

关注Fidelity Disruptors ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FDIF股票今天的价格是多少？

Fidelity Disruptors ETF股票今天的定价为41.33。它在41.33 - 41.45范围内交易，昨天的收盘价为41.22，交易量达到3。FDIF的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Disruptors ETF股票是否支付股息？

Fidelity Disruptors ETF目前的价值为41.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.52%和USD。实时查看图表以跟踪FDIF走势。

如何购买FDIF股票？

您可以以41.33的当前价格购买Fidelity Disruptors ETF股票。订单通常设置在41.33或41.63附近，而3和-0.29%显示市场活动。立即关注FDIF的实时图表更新。

如何投资FDIF股票？

投资Fidelity Disruptors ETF需要考虑年度范围31.31 - 41.45和当前价格41.33。许多人在以41.33或41.63下订单之前，会比较5.97%和。实时查看FDIF价格图表，了解每日变化。

Fidelity Disruptors ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Disruptors ETF的最高价格是41.45。在31.31 - 41.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Disruptors ETF的绩效。

Fidelity Disruptors ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Disruptors ETF（FDIF）的最低价格为31.31。将其与当前的41.33和31.31 - 41.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDIF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDIF股票是什么时候拆分的？

Fidelity Disruptors ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.22和21.52%中可见。

日范围
41.33 41.45
年范围
31.31 41.45
前一天收盘价
41.22
开盘价
41.45
卖价
41.33
买价
41.63
最低价
41.33
最高价
41.45
交易量
3
日变化
0.27%
月变化
5.97%
6个月变化
19.97%
年变化
21.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%