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FCLO

50.31 USD 0.06 (0.12%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FCLO за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.25, а максимальная — 50.31.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FCLO сегодня?

(FCLO) сегодня оценивается на уровне 50.31. Инструмент торгуется в пределах 50.25 - 50.31, вчерашнее закрытие составило 50.25, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FCLO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 50.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.36% и USD. Отслеживайте движения FCLO на графике в реальном времени.

Как купить акции FCLO?

Вы можете купить акции (FCLO) по текущей цене 50.31. Ордера обычно размещаются около 50.31 или 50.61, тогда как 22 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FCLO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FCLO?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 49.72 - 50.42 и текущей цены 50.31. Многие сравнивают 0.22% и 0.55% перед размещением ордеров на 50.31 или 50.61. Изучайте ежедневные изменения цены FCLO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (FCLO) за последний год составила 50.42. Акции заметно колебались в пределах 49.72 - 50.42, сравнение с 50.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (FCLO) за год составила 49.72. Сравнение с текущими 50.31 и 49.72 - 50.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FCLO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FCLO?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.25 и 0.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.25 50.31
Годовой диапазон
49.72 50.42
Предыдущее закрытие
50.25
Open
50.25
Bid
50.31
Ask
50.61
Low
50.25
High
50.31
Объем
22
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
0.22%
6-месячное изменение
0.55%
Годовое изменение
0.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%