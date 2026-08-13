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FCLO

50.34 USD 0.03 (0.06%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FCLO汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点50.26和高点50.34进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FCLO股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为50.34。它在50.26 - 50.34范围内交易，昨天的收盘价为50.31，交易量达到10。FCLO的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为50.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.42%和USD。实时查看图表以跟踪FCLO走势。

如何购买FCLO股票？

您可以以50.34的当前价格购买股票。订单通常设置在50.34或50.64附近，而10和0.10%显示市场活动。立即关注FCLO的实时图表更新。

如何投资FCLO股票？

投资需要考虑年度范围49.72 - 50.42和当前价格50.34。许多人在以50.34或50.64下订单之前，会比较0.28%和。实时查看FCLO价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是50.42。在49.72 - 50.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（FCLO）的最低价格为49.72。将其与当前的50.34和49.72 - 50.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCLO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FCLO股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.31和0.42%中可见。

日范围
50.26 50.34
年范围
49.72 50.42
前一天收盘价
50.31
开盘价
50.29
卖价
50.34
买价
50.64
最低价
50.26
最高价
50.34
交易量
10
日变化
0.06%
月变化
0.28%
6个月变化
0.61%
年变化
0.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%